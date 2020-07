Wacker Innsbruck signe Darijo Grujcic d’Autriche Lustenau

Rocket League a récemment célébré son cinquième anniversaire, et la prochaine étape de cette approche incroyablement populaire et véhiculaire du football est désormais le free-to-play. Psyonix abandonnera le prix plus tard cet été dans le cadre de la plus grande mise à jour du jeu à ce jour. Ce patch inclut également des menus révisés […] Plus

Partager : Tweet