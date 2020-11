WAC avec des signes de vie après la victoire sur SCR Altach

Wolfsberger AC a mis de côté les problèmes de corona et s’est frayé un chemin dans la moitié supérieure du tableau en Bundesliga. Les Carinthiens ont gagné 2-0 (0-0) contre l’avant-dernier SCR Altach samedi et ont ainsi réussi une répétition générale réussie pour le match de la Ligue Europa de jeudi contre le Dinamo Zagreb.

En raison de plusieurs cas de Covid19, le WAC n’a pu s’entraîner qu’avec une poignée de joueurs pendant la trêve internationale. Au début, les invités semblaient manquer d’énergie, mais après une première mi-temps plus faible, l’équipe de Feldhofer a repris de l’élan après la pause. Grâce à une tête frappée par Eliel Peretz (73e), qui venait d’être remplacé, et à un contre-but de Dario Vizinger (79e), l’augmentation des performances a été à juste titre récompensée par trois points.

Le départ était du côté d’Altach avec une frappe lointaine d’Emanuel Schreiner (3e), que le gardien Manuel Kuttin a paré, et le danger du virage suivant était toujours prometteur. Même après cela, le Vorarlberg a tenté de reprendre le jeu, a dominé le match en première mi-temps, mais n’était pas vraiment dangereux jusqu’au coup de sifflet final.

Il a fallu une demi-heure au WAC pour entrer à mi-chemin du match. Après la pause, les invités se sont renforcés et ont pris les commandes. Vizinger par tête (62e) et Peretz (64e) ont raté leur première chance, la deuxième fois tous deux frappés. Peretz, échangé à la 61e minute, est venu sans entrave sur un centre de Liendl et a frappé la tête avec sa tête. Six minutes plus tard, le meneur de jeu Michael Liendl était à nouveau le préparateur idéal, après que sa passe de trou Vizinger se soit éloignée et a tiré vers le score final.

Score final: SCR Altach 0: 2 WAC

Déchiré: 0: 1 (73.) Peretz 0: 2 (79.) Vizinger

Altach: Kobras – Anderson, Zwischenbrugger (81e Babil), Edokpolor – Thurnwald, Stefel (88e Casar), Oum Gouet, Wiss (68e Fischer), Schreiner (68e Karic) – Maderner, D. Nussbaumer (81e Obasi)

WAC: Kuttin – Peric (87. Pavelic), Baumgartner, Lochoshvili (51. Rnic) – Stratznig – Novak, Wernitznig (61. Leitgeb), Liendl, Scherzer – Vizinger, Joveljic (61. Peretz)

Cartons jaunes: Wiss, Maderner ou aucun.

Voix pour le jeu

Alex Pastoor (Altach-Trainer): « C’était une défaite inutile. En première mi-temps, nous étions bons défensivement, offensivement corrects. En seconde période, nous avons perdu le contrôle du match, nous n’étions pas assez dangereux. Mais vous devez terminer un match comme celui-ci 0-0. Nous avons donné des points aujourd’hui. «

Ferdinand Feldhofer (formateur WAC): « Cette victoire ne peut pas être assez bien notée. Peu de gens peuvent imaginer ce que nous avons vécu ces derniers jours. Lundi, nous nous sommes entraînés avec 14 joueurs et nous ne savions pas si nous pourrions jouer du tout. Une énorme pierre est tombée de mon cœur. . A cause des problèmes, il est parfaitement légitime que nous ayons eu des problèmes en début de match. En seconde période, nous étions la meilleure équipe et avons pris nos chances. «

