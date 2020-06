Vue d’ensemble du tableau, des résultats et du calendrier des matchs pour le jour du match 32

Lors de la 32e journée de la 3e ligue, les dirigeants de Duisburg veulent franchir une nouvelle étape vers la promotion. De plus, le meilleur match entre Waldhof et FC Bayern II est en augmentation à Mannheim.Tous les résultats et le tableau actuel en un coup d’œil.

3. Ligue: Les matchs et résultats de la 32e journée

Date maison Résultat client 12 juin, 19 h SV Meppen 2: 3 Hallescher FC 13 juin, 14 h 1. FC Kaiserslautern -: – Chemnitz FC 13 juin, 14 h MSV Duisburg -: – Wurzburger Kickers 13 juin, 14 h SC Preussen 06 Munster -: – FC Ingolstadt 13 juin, 14 h Entrée à Braunschweig -: – Sonnenhof Großaspach 13 juin, 14 h Magdeburg -: – FC Viktoria Cologne 13 juin, 14 h 1860 Munich -: – FC Hansa Rostock 14 juin, 13 h FC Carl Zeiss Jena -: – KFC Uerdingen 05 14 juin, 14 h FSV Zwickau -: – SpVgg Unterhaching 14 juin, 17 h Waldhof Mannheim -: – Bavière Munich II

3. Ligue: Le tableau avant la 32e journée