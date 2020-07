Voyez à quoi pourrait ressembler l’étoile de la vieille garde en tant que serpent de Metal Gear Solid

Petits Trésors Bracelet à graver, Kids étoile (argent ou plaqué or), Petits Trésors Petits Trésors personnalisable à graver

Ce bracelet personnalisable ravira aussi bien les femmes que les enfants (taille à choisir). Il est composé d'une médaille en argent 925 ou plaqué or 3 microns, d'une étoile en nacre et d'un cordon en coton ciré. A vous de personnaliser ce bijou porte-bonheur en choisissant la couleur du lien et l'inscription