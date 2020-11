Voyage sans quarantaine possible grâce à des tests de masse, selon Grant Shapps

Les Britanniques voyageant à destination et en provenance du Royaume-Uni pourraient être en mesure de le faire sans avoir besoin de mettre en quarantaine grâce à l’utilisation de régimes de tests de masse, a déclaré hier le secrétaire aux Transports. Grant Shapps a déclaré aux dirigeants de l’industrie que le gouvernement faisait «de très bons progrès» dans l’élaboration d’un processus de test qui permettrait aux fonctionnaires de réduire le temps que les voyageurs sont tenus de s’isoler à leur retour au Royaume-Uni de l’étranger. Le secteur britannique des voyages et du tourisme a été mis à genoux par la pandémie de Covid-19, les visites à l’étranger au Royaume-Uni ayant chuté de 96% plus tôt cette année. Mais M. Shapps a affirmé que le programme de tests de masse lancé à Liverpool la semaine dernière donne «l’espoir d’être optimiste» quant à la possibilité de voyager sans quarantaine. S’adressant à la conférence de l’Airport Operators Association hier, M. Shapps a déclaré: « Il s’agit d’un test sur écouvillon très précis qui donne des résultats en moins d’une heure et qui n’a pas besoin d’aller dans un laboratoire. » En fin de compte, il pourrait également ouvrir la voie à des voyages aériens sans quarantaine. Bien sûr, c’est ce que nous aimerions absolument réaliser. »Grant Shapps, secrétaire aux transports (Photo: REUTERS) Les personnes arrivant au Royaume-Uni en provenance de pays sans couloir de circulation doivent s’auto-isoler pendant 14 jours afin de ralentir la propagation L’industrie aéronautique a demandé à plusieurs reprises que ces restrictions soient assouplies pour les personnes dont le test de dépistage du Covid-19 est négatif. Une recherche du Bureau des statistiques nationales a mis à nu l’impact dévastateur de Covid sur le tourisme et l’économie. Entre avril et juin, lorsque le pays était verrouillé et que le ministère des Affaires étrangères déconseillait tous les voyages non essentiels, les résidents du Royaume-Uni ont dépensé 402 millions de livres sterling en visites à l’étranger – une réduction de 98% par rapport à la même période de l’année dernière. recueille et analyse des données sur nos mouvements à l’intérieur et à l’extérieur du pays sans interruption depuis 1961, a été suspendu depuis le début de la pandémie. Chute drastique Cependant, la modélisation ONS – utilisant les données de l’Autorité de l’aviation civile, du ministère des Transports et d’Eurostar et d’Eurotunnel – a conclu que le tourisme entrant et sortant a profondément souffert en raison des «restrictions de voyage et de la réticence à voyager se généralisant». Entre avril et juin, le nombre de visites des résidents d’outre-mer a diminué de 96%, le nombre ayant fortement chuté en avril mais augmentant légèrement en juin, lorsqu’ils ont dépensé 60 millions de livres sterling en visites au Royaume-Uni, soit 98% de moins qu’en juin. 2019. Les chiffres se reflètent dans les voyages internationaux, avec environ 939 000 visites à l’étranger – dont près des deux tiers pour des vacances – et une baisse de 96% par rapport à la même période en 2019.

Pâte à tartiner sans gluten et sans lactose - 350g bio - Mamie Bio Le bonheur de la pâte à tartiner sans gluten et vegan. Fabriquée avec du beurre de cacao, substituant de l'huile de palme, elle régalera toute la famille. Grâce à sa composition, elle est également adaptée au personnes ayant opté pour un régime vegan et / ou végétarien. La présence possible de points blancs

MA VIE SANS GLUTEN Galette à poêler à la Mexicaine - Quinoa et Haricots rouges Bio... Galette à poêler à la Mexicaine - Quinoa et Haricots rouges de la marque Ma Vie Sans Gluten Grâce à sa nouvelle recette, faites voyager vos papilles jusqu'au Mexique avec cette galette équilibrée prête en un rien de temps ! Sa combinaison céréale-légumineuse est un atout nutritionnel pour votre repas.

Resultime Trousse Découverte 5 Formats Voyages Resultime Trousse Découverte 5 Formats Voyages contient : Resultime Eau Micellaire 50ml : Lotion 3 en 1 pour nettoyer, purifier et tonifier la peau, même sensible grâce à sa formule sans alcool Resultime gommage Soin Microdermabrasion 15ml : Gommage à base de Quartz et de Vitamine E, exfolie et lisse la peau

Avent Chauffe-Biberon de Voyage - Boîte 1 chauffe-biberon Avent Chauffe-Biberon de Voyage est un appareil qui permet de réchauffer sans électricité le repas de bébé où que l'on soit avec un seul flacon isotherme pré-rempli (500 ml) grâce à l'eau bouillante qui reste chaude durant 6 heures. Il est doté :d'un

Yamaha Enceinte sans fil YAMAHA MusicCast 50 - WX-051 Blanc Services de streaming intégrés - Technologie multiroom MusicCast - Compatible avec les commandes vocales Alexa* (*disponibilité variable selon la région) - Audio haute résolution - Raccordez l'appareil à un téléviseur pour une sonorité optimale - Utilisation possible en tant qu'enceintes Surround avec un

Yamaha Enceinte sans fil YAMAHA MusicCast 50 - WX-051 Noir Services de streaming intégrés - Technologie multiroom MusicCast - Compatible avec les commandes vocales Alexa* (*disponibilité variable selon la région) - Audio haute résolution - Raccordez l'appareil à un téléviseur pour une sonorité optimale - Utilisation possible en tant qu'enceintes Surround avec un