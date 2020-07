Vous vous verrez probablement dans la nouvelle vidéo « Apple at Work »

Vous vous souvenez peut-être que l’année dernière Apple a laissé tomber une vidéo montrant comment un groupe hétéroclite d’outsider dans une entreprise d’emballage fictive a surmonté un certain nombre d’obstacles pour créer une « boîte ronde » révolutionnaire en seulement deux jours en commençant par rien d’autre qu’un croquis. L’équipe avait tous les appareils Apple pour les aider à créer la boîte et à livrer un prototype au patron à temps.

Apple fait la promotion de ses appareils pour ceux qui travaillent à domicile



Apple a décidé de revisiter ces personnages pour une nouvelle vidéo qui parle de l’équipe qui reprend le projet « Pandora’s Box ». Mais en 2020, l’équipe travaille maintenant à domicile. Toutes les choses familières auxquelles vous avez dû personnellement faire face cette année en travaillant à domicile deviennent des obstacles que l’équipe doit surmonter. Un membre de l’équipe demande: « Quel jour est-il? » Et concevoir un horaire de travail n’est pas facile. « 10 minutes pour déjeuner? Il faut 15 minutes pour préparer le déjeuner », se plaint un membre de l’équipe.

Pendant ce temps, les appareils Apple sont partout. Un iPhone est utilisé à la place d’un scanner pour envoyer aux membres de l’équipe les spécifications de la boîte. L’iPad, l’iMac et le MacBook sont en train de faire de gros efforts avec l’Apple Watch et les écouteurs Bluetooth sans fil AirPods jouant un petit rôle. Même Siri obtient un tour alors que l’assistant numérique est invité à lire une histoire au coucher (sans monstres) à deux enfants appartenant à un membre de l’équipe.

L’équipe reçoit de mauvaises nouvelles lorsque la réunion avance et que le budget est divisé par deux. Mais l’application de mesure AR sur iPad est utilisée pour aider à trouver une solution. Bientôt, c’est le jour de la présentation et lorsque le client se joint à la réunion, la vidéo prend fin. Alors que la vidéo de l’année dernière avait le slogan «Apple au travail», cette année, la ligne se lit «Apple au travail à domicile».

Comme le dit Apple, « C’est toujours un monde de délais, de réunions, de discussions de groupe, de conférences téléphoniques, de collègues et de patrons. Mais c’est aussi un monde d’enfants, un chien et un chat sans poils. Et c’est un monde où la collaboration ne manque jamais, que l’équipe utilise l’iPad, l’iPhone, l’iMac, le MacBook ou tout ce qui précède. Le travail à domicile (ou depuis n’importe où) n’est pas nouveau, mais ce que vous pouvez faire ensemble, c’est. «

La page Web d’Apple au travail répertorie un certain nombre de fonctionnalités qui aident une équipe à faire avancer les choses. Par exemple, l’application Calendrier peut partager un calendrier sur plusieurs appareils et gérer différentes équipes réalisant différents projets dans différents endroits. Avec Notes, les utilisateurs peuvent signer, numériser et partager des documents. En parlant de partage, les documents balisés à l’aide de l’Apple Pencil sur un iPad ou d’un doigt sur l’iPhone peuvent être partagés entre les membres de l’équipe. Et comme nous l’avons vu dans la vidéo, les documents numérisés par un iPhone apparaissent automatiquement sur un iPad ou un Mac.

Discutant de la façon dont les appareils de l’entreprise aident les gens à devenir plus productifs, qu’ils travaillent à partir d’un bureau ou d’un domicile, Apple affirme que « libère le potentiel des gens de faire de leur mieux, peu importe où ils se trouvent. D’un bureau à l’étranger à un parc éolien dans l’Ouest en passant par votre table de cuisine, vous et votre équipe aurez le pouvoir d’être productifs, créatifs et collaboratifs. Et il est facile et sécurisé pour le service informatique de diffuser le spectacle où que vous soyez. «

Personne ne sait avec certitude quand nous nous sentirons de nouveau en sécurité au bureau. Pour l’instant cependant, avec les défis particuliers auxquels tout le monde est confronté en travaillant à domicile, une grande partie de la technologie utilisée pour faire le travail pendant cette période est relativement nouvelle. Les ordinateurs sont les plus anciens, suivis du smartphone, de la tablette, de la smartwatch et des AirPod.