Vous vous souvenez de l’intrigue flottante de GODSPEED de FLASH? Des réponses maintenant promises

Rappelles toi Le flashest le grand mystère de savoir qui (ou quoi) Godspeed est? Des réponses sont désormais promises dans un prochain épisode de l’émission CW dans un prochain épisode.

Divertissement hebdomadaire rapporte que l’épisode du 5 mai mettra en vedette le retour de Godspeed – ainsi que le joueur de flûte.

« C’est un épisode où nous allons voir des changements à cause de » Crisis « et Hartley Rathaway, [a.k.a.] Pied Piper, sera de retour « , a déclaré la star de la série Grant Gustin EW. « Dans cet épisode, Godspeed est de retour. »

Intitulé « Pay the Piper », cet épisode fait écho à l’idée partagée de « son » entre les deux méchants: Pied Piper est basé sur le son, tout comme Godspeed, dont les clones se sont révélés muets mais ont créé une fréquence unique et aiguë. .

« Hartley n’est vraiment pas un ami à son retour, mais Barry va devoir trouver un moyen de se reconnecter avec Hartley et d’essayer de réparer ce qui a changé la » crise « et d’arrêter Godspeed, et d’essayer de sauver la ville », a expliqué Gustin.

Godspeed a été initialement introduit il y a un an, avec la poursuite par l’équipe Flash de l’adversaire mystérieux, une histoire récurrente dans les épisodes qui ont suivi.

Spoilers possibles ici, mais la bande dessinée Godspeed s’est révélée être une collègue de Barry Allen nommée August Heart.

