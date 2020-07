Vous vous demandez quel téléphone obtenir de Verizon? Voici notre guide d’achat!

Quand il s’agit d’acheter un smartphone, il existe une vaste liste d’appareils parmi lesquels choisir. Le marché actuel est inondé de combinés répartis sur différents niveaux de prix et secteurs de niche. Ensuite, nous avons des opérateurs de téléphonie mobile qui proposent divers rabais, offres ou plans de paiement mensuel pour faciliter l’achat de ce combiné coûteux pour le client.

L’un de ces opérateurs Verizon Wireless … vous savez – seul le plus grand fournisseur de télécommunications sans fil aux États-Unis actuellement. Il y a de fortes chances que vous cherchiez à signer un nouveau contrat avec Verizon et que vous vous demandiez lequel de leurs téléphones ferait un bon achat. Cependant, les téléphones sont livrés avec un plan et il est également bon d’être bien informé à ce sujet.

De nos jours, tous les plans tournent autour de la quantité de données mobiles que vous obtiendrez et de la façon dont vous les utiliserez. Être capable de diffuser des films avec une qualité HD vous coûtera plus cher. L’utilisation de votre téléphone comme point d’accès vous coûtera également un supplément. C’est à vous de cerner vos priorités et de choisir le plan qui leur convient le mieux. Pour plus d’informations, consultez notre Guide des plans Verizon. Une fois que vous avez sélectionné votre forfait, il est temps de choisir le téléphone qui l’accompagne.

Téléphones Verizon: vos options expliquées

Verizon propose actuellement 54 smartphones, dont 19 iPhones, 18 téléphones Samsung et Motorola, LG et Google en ont 12 au total. Le premier choix est évident: iOS ou Android. La plupart des utilisateurs ont fait le choix il y a des années et conservent pour la plupart le même système d’exploitation, mais sauter le navire n’est pas rare.

Bien qu’Apple ne publie qu’une poignée de téléphones chaque année (contrairement à Samsung), il conserve certains de ses anciens modèles à des prix réduits pour servir d’options budgétaires. Cela signifie que même si vous travaillez avec un budget serré, un iPhone décent est toujours une option. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir un iPhone 7 pour 0 $ / mois et aller jusqu’à 45 $ / mois pour l’iPhone 11 Pro Max.

Les téléphones Samsung de Verizon varient également énormément en prix. Vous pouvez en obtenir un aussi bon marché que 5 $ / mois et aller jusqu’à 58 $ / mois pour le Galaxy S20 Ultra. Pendant ce temps, le camp Google est assez petit, avec uniquement les derniers Pixel 4 et le budget Pixel 3a disponibles pour le moment.

Nous avons passé au peigne fin la sélection de Verizon et avons sélectionné les meilleurs téléphones en fonction de ce que vous recherchez. Les voici:

Meilleurs téléphones Verizon, une liste résumée:

Meilleur téléphone Apple

Apple iPhone 11 Pro Max

Choisir l’iPhone le plus cher comme le meilleur peut sembler tricher, mais il y a une bonne raison à cela. Outre tous les extras « Pro » que ce téléphone contient, qui ne sont honnêtement pas si nombreux, le 11 Pro Max a d’autres iPhones battus dans un aspect très important: la durée de vie de la batterie. Tous les modèles de la famille 11 de l’année dernière ont des batteries plus grosses qu’auparavant, mais le Pro Max est le champion absolu à cet égard. Ajoutez à cela le magnifique écran OLED et le système de caméra amélioré, et vous obtenez un smartphone sans compromis.

Avec Verizon, l’iPhone 11 Pro Max vous coûtera au moins 45,83 $ / mois, ce qui n’est pas bon marché, mais étant donné que vous obtenez le meilleur qu’Apple a à offrir, ce n’est pas si mal.

Meilleur Android

Samsung Galaxy S10 +

Maintenant, en suivant le train de pensée ci-dessus, vous pouvez vous attendre à ce que le Galaxy S20 Ultra soit notre « meilleure suggestion Android ». Et bien qu’il s’agisse d’un téléphone de premier ordre, il ne fait aucun doute à ce sujet, c’est tout simplement trop cher. Le S20 + n’est pas beaucoup moins cher non plus, mais il a quand même réussi à trouver une place sur notre liste.

Avec ces deux à l’écart, nous nous tournons vers le Galaxy S10 +. Bien sûr, c’est le modèle de l’année dernière, mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas un appareil capable. Il a des caméras polyvalentes, un grand écran, il est alimenté par une puce rapide et tout cela est livré dans un boîtier mince avec un design élégant. Des mises à jour logicielles arrivent également régulièrement et continueront de le faire pendant un certain temps. Donc, à moins que vous n’insistiez sur la 5G, le Galaxy S10 + vous servira bien. Et si tu faire insister, eh bien, continuez à faire défiler …

Meilleur téléphone 5G

Samsung Galaxy S20 +

Bien sûr, la 5G n’est pas le seul avantage du Galaxy S20 + par rapport au S10 +. Il a une puce plus rapide, plus de RAM et un plus grand capteur de téléobjectif. Mais dans l’ensemble, les différences ne sont pas si grandes. Cependant, si vous vivez dans une région métropolitaine et que vous prévoyez de tirer pleinement parti du réseau 5G de Verizon, vous avez besoin d’un téléphone 5G.

L’opérateur n’a encore que quelques téléphones 5G et parmi eux, le Galaxy S20 + offre le meilleur rapport qualité-prix à l’heure actuelle. Avec lui, vous devriez être à l’épreuve du temps pour les deux prochaines années au moins. Vous ne pouvez pas vous contenter d’un modèle 2019? Choisissez le Galaxy S20 +!

Apple iPhone XS

L’iPhone XS peut être un peu surprenant, mais Verizon le propose actuellement à partir de 24,99 $ / mois et pour ce prix, c’est une très bonne option. Oui, l’écran est plus petit, mais les téléphones compacts sont difficiles à acheter de nos jours, votre autre alternative serait le 11 Pro, qui coûte près de 42 $ par mois.

Les performances de l’iPhone XS sont toujours de premier ordre, vous bénéficiez d’un support Face ID et logiciel pendant de nombreuses années et d’un écran OLED haute résolution, contrairement à l’iPhone 11, qui coûte environ 5 $ / mois de plus. Le seul inconvénient n’est pas tant la caméra ultra grand angle manquante, mais plutôt l’absence de mode Nuit pour la prise de vue en basse lumière. Si vous pouvez vous en passer, cependant, l’iPhone XS est une proposition de valeur incroyable.

Meilleur téléphone à batterie

Moto G7 Puissance

Quand quelqu’un mentionne l’autonomie de la batterie, le Moto G7 Power traverse le mur comme l’homme Kool-Aid. Le but de ce téléphone est de fournir une autonomie inégalée. Il dispose d’une batterie de 5000 mAh et ni sa puce, ni son écran LCD ne sont particulièrement gourmands en énergie, ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser pendant des jours sans chercher de chargeur.

Il aura du mal avec les jeux 3D lourds et les photos qu’il prend ne vous épateront pas, mais en fin de compte, ce n’est pas ce pour quoi il a été conçu. Si la durée de vie de la batterie est la plus haute priorité pour vous, le Moto G7 Power devrait être dans votre poche. Le meilleur de tous? C’est juste 5 $ / mois!

Meilleur téléphone économique

Samsung Galaxy A51

Le Galaxy A51 est une toute nouvelle arrivée chez Verizon. Il suit de près le langage de conception de la série Galaxy S20 mais remplace l’écran à bord incurvé par un écran plat. Ce qui est bien, c’est qu’il s’agit toujours d’un écran OLED, ce que seul Samsung peut se permettre de faire dans cette catégorie de prix. Naturellement, pour le prix inférieur, vous obtenez des spécifications réduites: un processeur et une RAM plus lents et pas de chargement sans fil, pour n’en nommer que quelques-uns. Le téléphone offre cependant des fonctionnalités plus importantes que la RAM pour la plupart des utilisateurs: les appareils photo.

Le Galaxy A51 dispose de quatre caméras: une principale 48MP, une ultra grand angle, un objectif macro et un capteur de profondeur. Oui, le téléobjectif est absent, mais les recadrages du capteur 48MP sont presque aussi bons qu’un zoom optique 2x, vous ne le manquerez donc pas beaucoup. Tout ça pour 10 $ / mois? Le Galaxy A51 est une option économique difficile à battre.