Vous vous demandez à quoi ressemblera une Suzuki Jimny à cinq portes en Inde?

Beaucoup d’entre vous doivent se demander à quoi ressemblera exactement une Suzuki Jimny à cinq portes en Inde et voici la version la plus réaliste de la même chose. Ça n’a pas l’air très mal, non?

La Suzuki Jimny sera lancée en Inde l’année prochaine, et c’est une excellente nouvelle. Maruti Suzuki a présenté le Jimny à l’Expo Auto de cette année et la réponse écrasante à l’Expo a vraiment incité Suzuki à amener le Jimny en Inde. La Suzuki Jimny aux normes indiennes sera cependant un modèle à cinq portes et c’est quelque chose que nous n’avions jamais vu sur la Jimny auparavant. Partout ailleurs dans le monde, le Jimny est vendu comme un SUV à trois portes et l’Inde fabriquera même le modèle à trois portes pour l’exportation. Mais les Indiens étant des Indiens, nous avons besoin de praticité.

C’est à peu près à quoi vous pourriez vous attendre à ce qu’une Suzuki Jimny à cinq portes ressemble à l’Inde.

Est-ce qu’un Jimny à empattement long avec cinq portes ira à l’encontre du but d’un tout-terrain compact et léger? Eh bien, la réponse à cette question ne sera découverte qu’avec le temps, mais beaucoup d’entre vous devaient également se demander à quoi ressemblera vraiment un Jimny à cinq portes. Eh bien, nous pouvons au moins répondre à cette question un peu maintenant. Voici le rendu le plus réaliste d’une Suzuki Jimny à cinq portes que nous puissions trouver sur Internet et nous l’aimons beaucoup. Les proportions ne semblent pas si mauvaises après tout et cela ressemble presque à un G-Wagon nain. Ou peut-être un Hummer?

Ce n’est qu’un rendu, mais le plus réaliste que nous ayons trouvé à ce jour.

Cette interprétation du Jimny est assez réaliste et n’a pas altéré la conception du SUV, à part l’étirer du milieu et ajouter quelques portes. Il y a des rapports qui suggèrent que la Suzuki Jimny de l’Inde sera inférieure à quatre mètres, ce qui signifie que le SUV ne sera pas aussi étiré qu’il apparaît dans ces rendus, mais les proportions seront plus ou moins similaires.

Il serait intéressant de voir comment Maruti Suzuki conçoit un Jimny à cinq portes et parvient toujours à conserver son attrait traditionnel. L’empattement long affectera certainement la capacité des tout-terrains sur un terrain accidenté, mais la cabine plus grande et les portes arrière plairont sûrement aux acheteurs familiaux de notre pays. À part quelques portes supplémentaires, la Jimny aux spécifications indiennes continuera avec d’autres ingrédients de base de la Jimny à 3 portes. Cela comprend un châssis à échelle, des essieux rigides aux deux extrémités et un système à quatre roues motrices avec boîte de transfert bas de gamme.

La 5 portes aux spécifications indiennes sera propulsée par le moteur à essence K15B de 1,5 litre de 105 ch que l’on retrouve également dans les Maruti Suzuki Ciaz, Ertiga et Vitara Brezza. Le Jimny sera vendu dans les magasins premium Nexa de Maruti Suzuki et il devrait être proposé à partir de 10 roupies lakh. Pour l’argent, le Jimny se heurterait à des véhicules tout-terrain comme le Force Gurkha et Mahindra Thar et pourrait également être considéré comme une alternative aux VUS compacts à prix similaire, y compris Vitara Brezza de Maruti.