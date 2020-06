Vous voulez avoir une expérience de drive-in Evil Dead? Bientôt, vous pouvez – / Film

Sam RaimiClassique d’horreur indépendant de 1981 La mort diabolique a été présenté comme «l’expérience ultime d’une terreur exténuante», et maintenant vous pouvez à nouveau avoir peur dans le confort de votre propre véhicule.

La mort diabolique est de retour dans les cinémas à travers les États-Unis, à partir de ce samedi à Westbrook, dans le Maine. Obtenez les détails ci-dessous.

Nous ramenons l’original EVIL DEAD dans le Drive-In! Passez le mot – 1er spectacle ce samedi. nite 6/13 @ Pride’s Corner Drive-In, Westbrook ME @GroovyBruce @robtapert @EvilDeadNews @therealjoebob @StephenKing @joe_hill https://t.co/nwGDcYMbyh pic.twitter.com/7wqoxqNZ8Y – Sortie de Grindhouse (@GrindhouseFilm) 9 juin 2020

Il y a quelques jours à peine, nous avons appris une nouvelle Evil Dead Le film est officiellement en préparation avec un titre et un réalisateur, mais maintenant les fans auront une autre chance de voir comment tout a commencé. Grindhouse Releasing a annoncé qu’ils apporteront le classique de l’horreur indélébile de Raimi La mort diabolique retour au grand écran, à partir de ce week-end. Mais comme de nombreux cinémas ne sont pas encore ouverts (AMC cherche à remonter en juillet), vous devrez vous aventurer dans votre drive-in local pour le vérifier.

Et en fait, vous devrez faire plus que cela: Grindhouse Releasing suggère que les gens contactent leurs drive-in locaux et demandent que le film y soit joué. À l’heure actuelle, les seules projections prévues sont à Westbrook, Maine’s Pride’s Corner Drive-In ce samedi soir 13 juin et à Sterling, Illinois Midway Drive-In le 11 juillet. (Cette projection particulière fait partie d’un triple long métrage sur le thème de l’horreur , avec Je bois ton sang et L’au-delà comme les deux autres films.)

En 2019, un remasterisé 4K de La mort diabolique avec une partition repensée du compositeur original Joseph LoDuca jouée à MondoCon et sortie en salles. La star Bruce Campbell a expliqué pourquoi c’était si important à l’époque. «En mixant le son pour Evil Dead au début des années 80, nous avons été obligés de tout mettre dans une seule boîte monaurale», a-t-il déclaré. «En conséquence, le très bon score de Joe LoDuca a dû concurrencer injustement les démons kandariens, des effets sonores sanglants et beaucoup de cris. Avec cette nouvelle version, Joe peut enfin avoir sa composition dynamique mélangée, équilibrée et présentée correctement – pour la première fois peut-être! »

Maintenant, Grindhouse donne aux drive-in l’option de quelle version de La mort diabolique ils veulent jouer. La société a déclaré à Bloody-Disgusting:

« Nous publions maintenant la version originale sur les disques durs – numérisés à partir du négatif de la caméra 16 mm en 2K avec la partition et la bande originale de Joe. Si les exposants souhaitent montrer le 4K DCP de «Evil Dead Reimagined», nous pouvons le fournir, cela dépend donc des entrées individuelles. (Je connais au moins un qui montrera la coupe repensée, et un autre drive-in qui le montre en 35 mm.) «

