Vous verrez bientôt une nouvelle icône 5G sur le Motorole Edge +; Voici pourquoi

À l’origine le Edge + 5G prenait en charge le service ultra large bande plus rapide de Verizon. Ce spectre à bande élevée permet à l’opérateur de fournir la vitesse de téléchargement de données 5G la plus rapide des États à l’heure actuelle. Cependant, ces signaux ne voyagent pas aussi loin et ils sont facilement bloqués par des structures. Verizon a initialement concentré ses efforts 5G sur l’Ultra large bande, mais s’est rendu compte qu’il lui faudrait un spectre similaire aux ondes à bande basse que T-Mobile a acquises lors d’une vente aux enchères FCC. Ces bandes offrent des vitesses 5G plus lentes, mais voyagent plus loin. Sans la bande basse, Big Red aurait pu prendre beaucoup plus de temps pour lancer un service 5G à l’échelle nationale. Comme ça s’est apparu, Verizon a annoncé son service 5G à l’échelle nationale le 13 octobre.

Une mise à jour du Motorola Edge + 5G inclut la prise en charge du service 5G national plus lent de l’opérateur

Donc Verizon s’est tourné vers «Dynamic Spectrum Sharing (DSS)» pour développer son service 5G à l’échelle nationale. Le DSS permet à la 4G et à la 5G de fonctionner côte à côte. Lorsqu’un client 5G Ultra Wideband déménage en dehors de la zone de service 5G, avec DSS, il / elle restera connecté à la 5G en utilisant un spectre de bande inférieure. La technologie permet également à Verizon d’utiliser ses ressources réseau actuelles pour prendre en charge les signaux 4G et 5G.

Alors pourquoi l’Edge + 5G a-t-il besoin d’une nouvelle icône? Parce que maintenant, l’appareil prend en charge non seulement le service 5G Ultra Wideband de Verizon, il fonctionne également avec le service 5G national de Verizon. Comme Verizon l’a écrit sur sa page d’assistance pour ce téléphone, « Accès 5G à votre appareil dans tout le pays! La 5G à l’échelle nationale est disponible dans plus de 1 800 villes. Vous verrez une icône 5G lorsque vous vous trouvez dans une zone de couverture 5G à l’échelle nationale. » En outre, la liste des modifications appelle à une « amélioration de la consommation actuelle lorsque les données LTE sont désactivées et que le mode avion est activé ».

Motorola fait son retour sur le marché Android haut de gamme avec l’Edge + 5G et c’est sans doute le produit phare le plus sous-estimé du marché américain. Pour réitérer, verrouillé sur Verizon, l’appareil fonctionnera désormais avec le service ultra large bande zippy de Verizon et le service 5G Nationwide plus lent de l’opérateur.