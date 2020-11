Vous recherchez des films Werner Herzog essentiels? Ne sautez pas celui-ci – / Film

Fitzcarraldo. Homme grizzly. Aguirre, la colère de Dieu. Little Dieter a besoin de voler. Voilà ce que de nombreux cinéphiles pourraient appeler l’essentiel Werner Herzog des films. Pour tous ceux qui l’ont vu pour la première fois en tant qu’acteur dans Le mandalorien, ont été intrigués par lui, ont appris qu’il était également un réalisateur acclamé et cherchent à se plonger dans sa filmographie, ces entrées seraient un bon point de départ.

Mais si vous demandez à l’homme lui-même, un autre film devrait être inclus dans ces rangs: 2009 Bad Lieutenant: Port d’escale de la Nouvelle-Orléans, quelles étoiles Nicolas Cage comme un policier corrompu et hallucinant.

Bad Lieutenant: Port d’escale de la Nouvelle-Orléans a été vaguement inspiré par le film Harvey Keitel d’Abel Ferrara de 1992 Mauvais lieutenant, mais le seul point de comparaison significatif est qu’il y a un flic corrompu au centre de l’histoire. Si vous n’avez jamais vu le film, eh bien, vous allez vous régaler. Voici un petit avant-goût d’une scène pour vous mettre en appétit, dans laquelle Cage hallucine deux iguanes lors d’une opération de piqûre et Herzog arrête essentiellement le film pour donner aux iguanes plusieurs gros plans extrêmes:

Et n’oubliez pas la scène dans laquelle il étouffe une vieille femme dans une maison de retraite, menace son infirmière, puis les souffle presque tous les deux avec une arme de poing géante:

«J’ai de merveilleux souvenirs de la réalisation du film et de Nicolas Cage, quel acteur phénoménal il est», a déclaré Herzog à Inverse plus tôt ce mois-ci. Le film était une bombe financière, mais cela ne semble pas avoir affecté l’opinion du réalisateur iconoclaste à son sujet – il l’a littéralement appelé «l’un de mes films essentiels», et semble se délecter du souvenir de l’avoir réalisé.

«Il y avait une conspiration entre nous deux», dit Herzog, faisant référence à Cage. «Il a dit: » Je ne signerai pas mon contrat à moins que Werner Herzog ne soit à bord en tant que directeur « , et j’ai dit: » Je ne dirai pas mon contrat à moins que Nicolas ne soit à bord. » Et ce fut une merveilleuse collaboration.

C’était tellement merveilleux, en fait, que Herzog dit qu’il retrouverait Cage «immédiatement» s’il avait un scénario qui correspondait aux talents de l’acteur. «Si j’ai une histoire où il conviendrait comme personnage principal ou peut-être comme antagoniste… il est bon dans les personnages brisés – eh bien, vous savez ce que Nicolas Cage peut faire. Mais il est à son meilleur, sa plus belle performance jamais, à mon avis, en Mauvais lieutenant. Et si j’ai une histoire, je n’hésiterais pas cinq secondes à l’appeler et à l’inviter. Je pense qu’il n’hésiterait pas à retravailler avec moi.

Nous ne pouvons qu’espérer que cela se produira un jour bientôt.

