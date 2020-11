Vous pouvez regarder SpaceX lancer ce soir un satellite GPS avancé. Voici comment.

CAP CANAVERAL, Floride – SpaceX est sur le point de lancer un satellite amélioré du système de positionnement global (GPS) en orbite pour l’US Space Force aujourd’hui (5 novembre), et vous pouvez regarder l’action en ligne.

Le vol – le 20e lancement cette année pour SpaceX et son cheval de bataille Fusée Falcon 9 – Il est prévu de décoller du Space Launch Complex 40 à Cape Canaveral Air Force Station ici pendant une fenêtre de 15 minutes qui s’ouvre à 18h24 HNE (23h24 GMT). Perché au sommet de la fusée se trouve le satellite GPS III-SV04, construit par Lockheed Martin.

Vous pouvez regardez le lancement en direct ici et sur la page d’accueil de Space.com, gracieuseté de SpaceX, à partir d’environ 15 minutes avant le décollage. Vous pourrez également regardez le lancement directement depuis SpaceX ici .

Le lancement d’aujourd’hui aurait pu être le deuxième en deux jours depuis la Space Coast. Mercredi soir (4 novembre), United Launch Alliance (ULA) devait installer un satellite espion pour le National Reconnaissance Office américain au sommet d’une fusée Atlas V. Malheureusement, des problèmes avec les conduites de carburant à oxygène liquide du coussin ont contrecarré cette tentative. ULA est actuellement en train de résoudre le problème et pourrait lancer le satellite espion dès vendredi (6 novembre).

La mission GPS III-SV04 d’aujourd’hui a également connu des retards. La mission a failli décoller le 2 octobre, mais l’ordinateur de bord du Falcon 9 a détecté un problème et la tentative a été abandonnée avec quelques secondes restantes sur le compte à rebours. SpaceX a résolu le problème, remplaçant finalement deux des neuf moteurs Merlin du premier étage du Falcon 9.

Si tout se passe comme prévu aujourd’hui, ce sera le quatrième lancement à ce jour d’un satellite GPS III de nouvelle génération amélioré. Les premier et troisième lancés sur les fusées Falcon 9, en décembre 2018 et le 30 juin de cette année. Le deuxième satellite GPS III lancé au sommet la toute dernière fusée ULA Delta IV Medium en août 2019. SpaceX a également obtenu les prochains lancements après celui-ci alors que l’armée travaille à la mise à niveau du réseau vieillissant.

Construit par Lockheed Martin au Colorado, ces satellites GPS améliorés font partie des engins spatiaux les plus sophistiqués jamais construits. Ils disposent de capacités anti-brouillage huit fois plus robustes que les itérations précédentes et sont équipés de signaux plus puissants pour une précision accrue, ont déclaré des représentants de Lockheed Martin.

Le lancement d’aujourd’hui comprend le quatrième d’une série de 10 satellites GPS III mis à niveau pour l’armée qui rejoindront la constellation actuelle de satellites déjà en orbite. Ils aideront à fournir des services de positionnement, de navigation et de chronométrage à plus de quatre milliards d’utilisateurs dans le monde. Le GPS III-SV04 remplacera un prédécesseur vieillissant lancé il y a 20 ans.

En septembre, des responsables de la Force spatiale ont annoncé que l’armée américaine avait accordé SpaceX autorisation de lancer des charges utiles de sécurité nationale sur des roquettes précédemment lancées . Cette nouvelle fait suite à une autre décision récente d’autoriser SpaceX à récupérer les premiers étages des Falcon 9 utilisés lors de missions de sécurité nationale, ce qui n’était auparavant pas autorisé.

SpaceX lancera les deux prochaines missions GPS – GPS III-SV05 et GPS III-SV06 – sur les premiers étages du vétéran Falcon 9 l’année prochaine. Les roquettes lancées lors de ces deux missions atterriront également par la suite sur Terre une fois leur travail terminé.

Cependant, la star de la mission d’aujourd’hui sera un tout nouveau premier étage Falcon 9, connu sous le nom de B1062 pour SpaceX. Il est rare de voir un nouveau Falcon brillant perché au sommet de la rampe de lancement ces jours-ci, car la société s’est appuyée sur sa flotte de pilotes vétérans pour lancer la grande majorité de ses missions.

Le vol d’aujourd’hui marquera le 97e lancement d’une fusée Falcon 9 et le 64e premier étage de récupération. Le vaisseau drone de SpaceX « Bien sûr que je t’aime toujours » est positionné dans l’océan Atlantique, en attendant sa tentative de récupération prévue. Environ neuf minutes après le décollage, le premier étage de la fusée à deux étages devrait atterrir sur le pont de l’énorme navire.

GO Mme Chief, l’un des bateaux équipés de filets de SpaceX, se dirige vers la zone de récupération pour attendre le lancement de ce soir. On ne sait pas si GO Mme Chief tentera d’attraper le carénage de charge utile défaillant du Falcon 9 – le «cône de nez» protecteur qui entoure un satellite pendant le lancement – ou si SpaceX va simplement ramasser les deux moitiés du carénage hors de l’océan. (La tentative de capture ou non dépend d’un certain nombre de facteurs, y compris les conditions météorologiques et l’état de la mer dans la zone de récupération.)

SpaceX a réussi ses tentatives pour réutiliser davantage le Falcon 9, réutilisant même plusieurs carénages sur plusieurs missions. Le carénage de la charge utile représente environ 10% du coût de la fusée. La réutilisation des carénages pourrait permettre d’économiser jusqu’à 6 millions de dollars par vol, a déclaré le fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk.

Les conditions météorologiques de lancement semblent décentes pour la tentative de ce soir, car les responsables météorologiques de la 45e Escadre spatiale de l’Armée de l’air ont prédit un 60% de chances de conditions favorables au décollage. Selon les responsables météorologiques, les principales préoccupations sont les vents de décollage et les cumulus.

