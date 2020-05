Vous pouvez regarder Rocky avec Sylvester Stallone sur Facebook demain

Rocheux les fans peuvent regarder le film primé aux Oscars avec l’homme lui-même Sylvester Stallone demain. La projection aura lieu sur Facebook, dans le cadre d’une nouvelle série de projections lancée par CAA. Demain est Rocheuxet le jeudi 28 mai seront Mon gros mariage grec avec étoile Nia Vardalos. Les projections auront lieu en direct sur la page Facebook de MGM, et bénéficieront à plusieurs organismes de bienfaisance apportant aide et assistance à ceux qui en ont besoin en ce moment. le Rocheux la projection commencera à 16 h HNP.

« Offrir l’expérience commune de regarder un film, tout en soutenant les directives » plus sûrs à la maison « , principale agence de divertissement et de sport Creative Artists Agency (CAA) a annoncé aujourd’hui le lancement de « Screening Room With The Stars ». La série hebdomadaire présente une diffusion en direct d’une superproduction hollywoodienne, animée par des talents du film, exclusivement sur Facebook. Chaque film sera présenté en première sur sa page Facebook officielle tous les jeudis à 16 h HP. La série débutera ce jeudi 21 mai avec ROCKY, lauréat d’un Oscar, animée par le scénariste et vedette du film, l’acteur Sylvester Stallone, nominé aux Oscars. Les fans auront l’occasion de dialoguer avec Stallone en direct sur Facebook tout au long de la projection. Pour se connecter, les fans doivent se rendre sur la page Facebook de MGM Studios. «

Le film « Chaque » salle de projection avec les étoiles « bénéficiera aux organisations aidant au soulagement et au rétablissement des communautés touchées par COVID-19, notamment l’Organisation mondiale de la santé, #FirstRespondersFirst, DonorsChoose et America’s Food Fund. Les participants à la projection auront la possibilité de contribuer directement à ces organisations en utilisant des liens dans le livestream. «

Ces projections ont été un énorme succès depuis que tout dans le monde a commencé, et regarder l’un des classiques de tous les temps avec une star comme Stallone est sûr d’être un moment amusant. Même si rien de nouveau Rocheux est révélé, et quoi d’autre pourrait-il y avoir à ce stade, ce sera toujours un régal pour les fans.

