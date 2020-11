Vous pouvez obtenir jusqu’à 43% de réduction sur ces souris de jeu Iron Man et Star Wars

Si vous pensez que la plupart des souris se ressemblent, vous n’êtes pas seul. Bien sûr, la meilleure souris de jeu se situe au-dessus des autres pour une raison, mais esthétiquement, vous seriez pardonné de confondre l’une avec une autre. Si vous voulez Disney-fy votre configuration, cependant, il y a une poignée de souris basées sur la culture pop qui ont été ligotées dans l’incursion des premières offres du Black Friday. Non, nous ne parlons pas de princesses – nous parlons de super-héros et de Star Wars.

Que vous vous portiez garant du côté du super-héros ou que vous pensiez que son manque de pouvoirs en fait un justicier, vous pouvez vous sentir aussi puissant qu’Iron Man tout en économisant un joli sou sur Amazon US. La souris sans fil appropriée de Franci est disponible dans le rouge et l’or standard du personnage ou dans un noir plus foncé pour 15,98 $, ce qui vous permet d’économiser 6% dans le processus, tandis que 26% ont été rasés de la version de Bever, ce qui ramène les choses à 13,99 $.

Au Royaume-Uni, le Razer Atheris Stormtrooper Edition, qui est également sans fil avec une autonomie de 350 heures, vous offre la possibilité de réduire de 43% (30 £) son prix, ce qui ramène les choses à 39,99 £. Ceci est accompagné d’une édition Stormtrooper du tapis de souris Razer Goliathus Extended, qui a également chuté de 55% (22 £) à 17,99 £.

Franci et Bever ne sont pas des marques de jeux particulièrement connues, mais passer respectivement à 2500 DPI et 1600 DPI fonctionne bien pour les jeux FPS où vous êtes plus susceptible d’utiliser tout votre bras pour une précision extrême. Razer, en revanche, est un nom que nous connaissons tous et l’Atheris monte à 7200 DPI, si vous vous trouvez un jour à errer aussi haut.

Vous ne vous êtes peut-être pas imaginé étouffer Tony Stark avec votre paume, mais grâce aux marques Franci et Bever, vous pouvez maintenant. Et non, votre tir sera aussi mauvais que celui d’un Stormtrooper lors de l’utilisation de l’Atheris, il aura juste l’air beaucoup plus cool lorsque vous les poserez.

