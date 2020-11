Vous pouvez maintenant vérifier les stocks de Xbox Series X / S et PS5 sur ce Twitch Stream

in

Nous nous souvenons tous de la ruée qui s’est produite lors de la phase de précommande de la Xbox Series X et de la PS5. La situation est malheureusement toujours similaire, car les joueurs tentent d’obtenir les dernières consoles des maisons Sony et Microsoft.

La ruée est réelle en cette saison des fêtes, car ce ne sont pas seulement les autres acheteurs avec lesquels ils doivent rivaliser, mais aussi les robots et les revendeurs. Il n’y a pas de stocks disponibles chez presque tous les détaillants et portails en ligne. Par la suite, beaucoup n’ont pas réussi à en acheter un pour eux-mêmes.

Lectures complémentaires: Cyberpunk 2077 fait allusion à une autre collaboration après Adidas, Porsche, One Plus et autres

Pour aider les clients, une chaîne Twitch affiche actuellement les stocks disponibles chez divers détaillants comme Amazon, Best Buy, GameStop, NewEgg, Walmart. Une personne appelée Cam Ritz possède cette chaîne Twitch appelée killercam1020.

Dans une interview avec Polygon, qui a fait un article sur cette chaîne Twitch, Cam a déclaré qu’il voulait aider les autres à traverser cela. Apparemment, certains utilisateurs ont également réussi à s’emparer d’une console, grâce à sa chaîne.

«J’ai fait ça pour aider les autres, pour être honnête. [I] eu de la chance la nuit dernière avec une personne qui en a obtenu un [Sam’s Club], et hier, j’ai eu de la chance avec quelques personnes qui ont acheté des Xbox Series X de GameStop. »

Lectures complémentaires: Une nouvelle mise à jour de Black Ops Cold War pourrait déployer un nouveau mode qui n’a pas encore été annoncé

D’accord, mais comment la chaîne vérifie-t-elle les stocks Xbox et PS5?

Killercam1020 utilise un logiciel public, Marchand de rue, pour surveiller les stocks de divers détaillants. Une autre source majeure de cette chaîne est le pseudo Twitter populaire Wario64. Cette poignée a informé ses abonnés de la disponibilité des stocks de la Xbox et de la PS5 dans une variété d’options de vente au détail.

Cependant, pour le moment, le flux ne vous offrira rien d’autre que de la déception car vous verrez divers détaillants en rupture de stock devant vous.