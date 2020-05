Vous pouvez maintenant réserver des voitures Volkswagen et Honda en ligne depuis votre domicile

Les voitures Volkswagen et Honda ont lancé leurs services de réservation en ligne. Vous pouvez sélectionner la voiture, la variante, la couleur et même payer le montant de la réservation.

Pour assurer la sécurité des acheteurs, Volkswagen et Honda ont également lancé des services de réservation en ligne. Ce processus ne sera pas seulement pour la période des coronavirus, mais sera également utile à l’avenir. Ainsi, vous n’aurez pas à vous rendre chez le concessionnaire, pas même pour la livraison, la documentation ou les essais de conduite.

Les services en ligne de Honda et Volkswagen sont déjà en action et vous pouvez également réserver dès maintenant. Dans le cas de Honda, vous devez d’abord vous connecter à leur site officiel. Sélectionnez ensuite la voiture que vous souhaitez acheter, suivie de la variante, du type de carburant, de l’option de boîte de vitesses et des couleurs. Après avoir sélectionné tout cela, vous devez sélectionner le concessionnaire le plus proche de chez vous.

Après avoir sélectionné le concessionnaire, le système vérifiera toutes vos informations saisies. Enfin, vous pouvez payer le montant de la réservation en ligne par netbanking ou carte de débit ou carte de crédit, selon votre convenance. Après cela, l’ID de réservation sera transmis à l’acheteur ainsi qu’au directeur des ventes chez le concessionnaire.

Ensuite, vous pouvez définir les options de paiement et de financement et poursuivre la documentation. Enfin, l’exécutif vous attribuera une date à laquelle la voiture vous sera livrée à domicile. Tout cela garantit que vous n’avez plus besoin d’aller chez un concessionnaire. Honda travaille à l’expansion de ce processus à travers le pays.

Quant à Volkswagen, vous avez le même processus. Connectez-vous au site officiel, sélectionnez la voiture, la variante et d’autres choses. Ensuite, après avoir recoupé les détails, vous pouvez payer le montant de la réservation. Après quoi, un directeur des ventes assurera le suivi avec l’acheteur. Une fois le processus de documentation et de financement terminé, la voiture sera livrée à votre porte à une date ultérieure.

Volkswagen offre également le luxe de réserver votre service de réparation automobile en ligne. Vous pouvez sélectionner la date et l’heure de votre entretien. Si vous souhaitez vous rendre chez un concessionnaire ou un atelier, VW vous propose également une prise en charge et un retour gratuits sur demande. Tous ces services facilitent le processus d’achat.