Vous pouvez maintenant regarder une version grandeur nature de l’Audi A6 pratiquement chez vous

Audi India a commencé ses services en ligne, en réservant et en expérimentant également des voitures via AR (Augmented Reality). Voici comment vous le faites!

Les concessions ont maintenant commencé à s’ouvrir dans certaines villes de certains États. Mais, avez-vous toujours peur d’aller à l’un et de vérifier votre voiture souhaitée? Pour les acheteurs d’Audi, il y a un peu de soulagement ici car le fabricant a activé la vitrine AR (réalité augmentée) de l’A6 dans le confort de votre maison.

Ainsi, vous pouvez réellement découvrir la version grandeur nature de l’Audi A6 pratiquement chez vous. Grâce à l’AR et à la caméra de votre téléphone, cette expérience vous donne un meilleur aperçu que de simplement regarder les images en ligne. Il y a aussi le configurateur à 360 degrés qui vous permet de choisir certains accessoires et vous donne des informations sur chaque fonctionnalité.

Tout d’abord, vous accédez au site Web officiel d’Audi sur votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable, où vous verrez l’option de réalité augmentée. Après avoir scanné le code QR avec l’appareil photo de votre téléphone, vous serez redirigé vers le site officiel. Ensuite, vous verrez l’Audi A6 avec une option pour activer AR.

Cliquez dessus et votre appareil photo montrera l’Audi A6 sur n’importe quelle surface que vous souhaitez. Que ce soit sur le sol, l’air, sur votre ordinateur portable ou même sur l’écran du téléphone. De plus, vous pouvez augmenter la taille de la voiture et elle vous convient réellement à l’intérieur. Faites pivoter la direction de votre téléphone et vous pouvez voir clairement la cabine de la berline en chair et en os.

Cela vous donnera une expérience directe de l’apparence de la voiture. Pour l’instant, cette fonctionnalité n’est disponible que pour l’A6. Nous prévoyons qu’Audi déploiera également cette technologie pour ses autres modèles. En période de coronavirus, les gens sont plus en sécurité lorsqu’ils sont chez eux sans aucun contact physique externe.

Parallèlement, Audi a commencé la réservation en ligne et l’entretien automobile sur son site officiel. Vous pouvez désormais également acheter une nouvelle voiture Audi en ligne. Une fois que vous avez entré vos données, sélectionnez simplement la voiture et payez le montant de la réservation. Après cela, vous recevrez un appel de suivi de la part de l’exécutif qui discutera ensuite des modes de paiement, des options de financement et du devis par téléphone. Après l’achat, vous obtiendrez une date et une heure où la voiture sera livrée à votre porte.