Vous pouvez maintenant jouer gratuitement à 10 heures de Dragon Quest 11 sur Steam

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition a frappé Nintendo Switch l’année dernière, offrant une version remaniée de DQ11 chargée de nouveau contenu. Maintenant, ce port fait son chemin vers PC, tout comme la démo massive lancée par Nintendo avant la version Switch. Cette démo est maintenant en ligne sur Steam, donc si vous voulez environ 10 heures d’aventures RPG de haute qualité, vous l’avez.

La démo Definitive Edition est maintenant disponible sur Steam, et vous pouvez vous y rendre pour la télécharger avant la sortie du jeu le 4 décembre. Il vous permet de parcourir les premiers chapitres du jeu pour ce que les développeurs disent être «jusqu’à 10 heures de contenu». J’ai joué à la version Switch de la démo, et ce n’est pas une exagération – cette version d’essai dure plus longtemps que de nombreux jeux complets.

La progression de la sauvegarde sera reportée au jeu complet, mais vous voudrez peut-être réfléchir à la plate-forme sur laquelle vous finirez par jouer au jeu complet. DQ11S arrivera sur Game Pass PC le jour du lancement, donc si vous souhaitez suivre votre progression sur cette plate-forme, vous devriez probablement récupérer la démo sur le Windows Store.

Cela va également nous donner une chance de voir à quoi ressemble exactement le port PC de Definitive Edition. Les développeurs ont confirmé qu’il s’agissait d’un portage de la version Switch, et bien qu’il offre de meilleures options de fréquence d’images et de résolution, ses visuels sont basés sur ceux du jeu sur l’hybride portable de Nintendo. (Il n’y a pas non plus de mise à niveau par rapport à la version PC originale de DQ11, vous devrez donc payer à nouveau même si vous possédez la version précédente.)

Dragon Quest 12 est en développement et le créateur Yuji Horii taquine les annonces de séries pour l’année prochaine, c’est donc un bon moment pour les fans de la vénérable série de jeux RPG. Si vous recherchez plus de jeux PC gratuits, vous pouvez suivre ce lien.

Partager : Tweet