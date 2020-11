Vous pouvez maintenant jouer à Doom sur votre jeu et votre montre Nintendo

Il y a une chose dans la vie dont vous pouvez être sûr: s’il a un écran et un type de processeur, quelqu’un va exécuter Doom dessus. Nous l’avons vu d’innombrables fois auparavant, des caisses enregistreuses McDonald’s aux tests de grossesse. Doom a été jouable sur un certain nombre d’ordinateurs de poche Nintendo dans le passé, mais c’est la première fois que nous le voyons fonctionner sur un Game and Watch. Déplacez-vous, Super Mario Bros – il est temps de déchirer et de déchirer.

Apporter Doom au nouveau système Game and Watch de Nintendo était un effort conjoint du bricoleur suédois, Konrad Beckmann et YouTuber Stacksmashing. La paire a créé une méthode qui vous permet de sauvegarder votre firmware Game and Watch et de le remplacer par un code personnalisé.

La plupart des gens voulaient voir si Game and Watch pouvait exécuter d’autres jeux NES autres que Super Mario Bros, mais Stacksmashing a décidé de porter Doom à la place. Après avoir surmonté le premier grand obstacle de la rétro-ingénierie de l’appareil, Stacksmashing a dû trouver comment faire fonctionner Doom sur cet ordinateur de poche sérieusement sous-alimenté.

Faire fonctionner Doom sur un appareil ne disposant que de 1,1 Mo de stockage n’a pas été une tâche facile, mais les magiciens du matériel ont réussi à trouver un moyen. En utilisant une version réduite de Doom qui supprime toutes les textures et les remplace par des couleurs de bloc, le jeu et la montre ont enfin pu exécuter Doom. Vous pouvez trouver toutes les étapes pour recréer cela sur la vidéo YouTube de Stacksmashing ci-dessous.

Le YouTuber explique qu’il ne s’agit que de la première étape du piratage du jeu et de la montre, avec d’autres projets qui devraient être publiés à une date ultérieure.

En attendant, si Doom est votre truc, surveillez la deuxième partie du DLC de Doom Eternal, comme il devrait sortir dans les sept prochains mois.

