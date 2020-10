Vous pouvez maintenant installer la calculatrice Microsoft Windows sur Linux

Pavé Numérique sans Fil, Bawanfa Clavier Numérique Bluetooth en Externe à 34 Touches avec Plusieurs Raccourcis Clavier pour Laptop Windows Surface Pro Compatible avecTablette Android Smartphone

CLAVIER NUMÉRIQUE À 34 TOUCHES: 34 touches pleine taille avec numérotation, suppression, tabulation et plus, utilisez le clavier sans fil avec 28 touches de fonction comprenant les fonctions retour, accueil, fin, tabulation et plus pour vous aider dans les tâches de comptabilité, les feuilles de calcul Excel et plus pour étendre votre clavier existant. CONNEXION BLUETOOTH 3.0: Clavier numérique connecté via Bluetooth 3.0, il suffit de coupler le clavier numérique avec un mac ou un ordinateur portable via le bouton de couplage situé à l'arrière, couplé instantanément et facilement, il sera automatiquement connecté après la première utilisation. Grâce à la puce Bluetooth 3.0 avancée, à la distance de fonctionnement 10m, le clavier numérique sans fil vous offre un style de vie rapide et stable grâce à la technologie sans fil. SLEEP AUTO CHARGEABLE USB: Le clavier numérique Bluetooth se recharge facilement à l'aide du câble USB fourni. Il faut deux heures pour le recharger complètement, plus besoin de changer la batterie et il est convivial. Le clavier sans fil Bluetooth possède également la fonction de veille automatique, une consommation d'énergie moindre, une économie d'énergie et une humanisation du produit. Appuyez sur n'importe quelle touche pour réactiver le clavier en moins de 3 secondes. CONCEPTION ERGONOMIQUE : La conception ergonomique et les boutons à mi-hauteur aident également à prévenir les problèmes de poignet. Des patins en caoutchouc à l'arrière offrent un confort optimal et maintiennent le clavier en place. GRANDE COMPATIBILITÉ - Windows / Android / iOS / OS : Ce clavier Bluetooth est compatible avec Windows 2000 / Me / 98 / XP / Vista / 7 / 8/10, Android, Samsung, Surface Pro 3, Pro 4, Cellulaire Android Tablet PC Ordinateur portable Bureau etc. 【REMARQUE : En cas d'utilisation sur un système iOS ou OS, les touches de calcul et les touches de fonction ne peuvent pas fonctionner, mais les autres touches de chiffre et symbole ESC, Tab fonctionnent bien 】