Vous pouvez maintenant acheter Tata Tiago pour une EMI de seulement 5 000 roupies pendant 6 mois

Tata Motors propose un plan de financement si vous souhaitez acheter un tout nouveau Tiago maintenant. Rendez-vous sur l’article et voyez si ce schéma vous convient.

Pour assouplir les conditions économiques des acheteurs touchés par la pandémie de coronavirus, Tata Motors déploie des programmes pour aider les acheteurs. Ils ont commencé leur plateforme de vente en ligne à partir de laquelle les acheteurs peuvent réserver leurs voitures en ligne et même les acheter. Maintenant, il a déployé un nouveau système EMI pour les acheteurs spécifiquement pour Tata Tiago.

Si vous cherchez à acheter un nouveau Tata Tiago, vous pouvez bénéficier d’un programme EMI attrayant de seulement 5 000 roupies. Avec ce régime, vous devez payer 5 000 roupies pour les six premiers mois de l’installation de votre EMI. À mesure que la durée du mandat augmente, le montant de l’IME augmentera également simultanément. Avec juste un acompte de Rs 56 000 et cet EMI, vous pouvez conduire le Tiago à la maison.

Lire aussi: Premières photos d’accident du lifting de Tata Nexon – voir ce qui se passe

Comme vous pouvez le voir ici, si vous achetez la variante XE, vous pouvez emprunter jusqu’à Rs 5 Lakhs, ce qui représente 90% du prix total sur route. Après les six premiers mois, vous devez payer un EMI de Rs 8,000 pour les six prochains mois. Ensuite, du 13e EMI au 59e EMI, essentiellement l’EMI de 4e année et 11e mois, ce sera 11 000 Rs. Le dernier EMI sera un montant lourd de Rs 90,000.

De même, vous pouvez obtenir différents schémas pour différentes variantes. Les montants EMI, la dernière puce EMI et l’acompte seront différents pour tous. Tous les prêts auront une durée de 5 ans en standard. Cela garantit que l’acheteur est complètement sûr de ces paiements EMI pendant au moins un an, après quoi le montant augmentera considérablement.

Des programmes similaires ont également été lancés par Hyundai, Maruti et d’autres fabricants. Dans le cas de Hyundai, vous pouvez reporter vos paiements EMI de trois mois et commencer à payer à partir du quatrième mois lui-même. L’intérêt supplémentaire sera ajusté et la durée de votre prêt sera encore augmentée de 3 mois.

Lire aussi: Les acheteurs de voitures Hyundai obtiendront une dérogation de 3 EMI s’ils perdent leur emploi

Tiago est maintenant une berline à essence uniquement avec un moteur à essence à trois cylindres de 1,2 litre. L’unité produit 86 ch et 113 Nm de couple de pointe, couplée à une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses et à une AMT à 5 vitesses. Les prix de Tiago commencent à Rs 4,6 Lakhs jusqu’à Rs 6,59 Lakhs (ex-showroom Delhi).