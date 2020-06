Vous pouvez maintenant acheter MG ZS EV dans six nouvelles villes

MG ZS EV est désormais disponible dans six villes supplémentaires, ce qui porte le nombre total à 11 villes. Les ventes dans les nouvelles villes ont déjà commencé.

MG a lancé le ZS EV l’année dernière et c’était le deuxième SUV électrique de l’Inde. Jusqu’à présent, il n’était disponible que dans cinq villes métropolitaines, dont Mumbai, Delhi, Bengaluru, Hyderabad et Ahmedabad. Maintenant, MG a décidé d’étendre sa portée à six autres villes, dont Surat, Cochin, Pune, Jaipur, Chennai et Chandigarh.

Dans les nouvelles villes, le ZS EV a déjà commencé à frapper les salles d’exposition de ces villes. Le fabricant installe lentement de nouvelles bornes de recharge chez certains concessionnaires. Avec ces bornes de recharge de 50 kW, vous pouvez recharger votre ZS EV de 0 à 80% en seulement 50 minutes et en payant des frais nominaux.

Les réservations ont également commencé dans ces villes et vous pouvez le tester dès maintenant. MG a également lancé des services de réservation en ligne et vous pouvez également faire livrer votre nouveau Hector ou ZS EV à votre porte. Chez les concessionnaires, des normes appropriées de distanciation sociale sont respectées et une désinfection régulière est également effectuée.

Le ZS EV reçoit un moteur électrique de 44,5 kWh avec une batterie au lithium-ion qui produit 143 PS et 353 Nm de couple de pointe. Le SUV peut aller jusqu’à une autonomie de 340 km, comme le prétend. Il obtient trois niveaux de freinage régénératif qui augmenteront l’autonomie de 10 à 20%. Lors de nos tests, nous avons pu voir une autonomie réelle de près de 280 kilomètres.

Un chargeur mural normal est fourni avec le ZS EV, ce qui prend de six à huit heures pour une charge complète. Il dispose également d’une prise de charge portable à 3 broches qui prend 15 à 16 heures pour charger complètement l’EV. Il peut sprinter de 0 à 100 km / h en seulement 8,5 secondes à plat. La vitesse maximale réalisable a été limitée à 140 km / h.

Les caractéristiques à bord comprennent un toit ouvrant panoramique, des phares de projecteur, un siège conducteur à réglage électrique, une climatisation automatique, un filtre à air PM 2.5, des ORVM chauffants et bien plus encore. Les prix de MG ZS EV commencent à Rs 20,88 Lakhs pour la version Excite et Rs 23,88 Lakhs pour la version Exclusive.