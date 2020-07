Vous pouvez gagner une pioche Hulk Hands dans Fortnite en jouant à la version bêta de Marvel’s Avengers

GIGAMIC Gagne ton papa - Dès 3 ans

Un jeu éducatif devenu culte. Ce jeu est fait pour vous si vous cherchez un jeu pédagogique et amusant axé sur la logique et la géométrie dans l'espace. En duel, soyez le plus rapide à remplir votre espace avec les pièces imposées. En solo, formez un maximum de figures parmi les milliers de combinaisons