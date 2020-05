Vous pouvez enfin voyager dans vos véhicules privés même dans les zones rouges

La circulation des véhicules privés est désormais autorisée dans la troisième phase du verrouillage, même à des fins non essentielles, mais avec plusieurs restrictions. Les mouvements sont cependant limités aux zones elles-mêmes.

L’Inde entre dans la troisième phase de verrouillage à partir d’aujourd’hui, datée du 4 mai 2020. Maintenant, tous les districts du pays ont été divisés en zones rouges, orange ou vertes. Selon la zone à laquelle vous appartenez, ce sont plusieurs assouplissements ou restrictions sur les activités publiques. Dans cette troisième phase de verrouillage, ces assouplissements et restrictions s’appliquent également à vos déplacements dans vos propres véhicules ou même dans les transports publics comme les bus qui sont désormais autorisés à circuler à certains endroits.

Plusieurs assouplissements ont été introduits dans cette troisième phase de verrouillage, notamment le déplacement de personnes dans des voitures particulières à des fins non essentielles.

La division de ces zones a été effectuée géographiquement et cela dépend du nombre de cas de coronavirus actifs trouvés dans ces zones. Les zones vertes n’ont enregistré aucun cas ou n’ont enregistré aucun nouveau cas au cours des 21 derniers jours. Les zones oranges ont quelques cas de coronavirus actifs tandis que les zones rouges sont celles qui ont été les plus touchées. Cependant, il y a plusieurs assouplissements pour sortir de chez vous maintenant dans cette troisième phase qui a été donnée par le ministère de l’Intérieur de l’Union en fonction de la zone dans laquelle vous vivez.

Les zones vertes ont été autorisées à un nombre maximum d’activités, y compris l’utilisation des transports publics tels que les bus et les taxis. Pour ceux qui vivent dans les zones orange et rouge, les gens peuvent utiliser leur véhicule personnel ou leur taxi à partir d’aujourd’hui même pour des activités non essentielles. L’utilisation de voitures particulières est désormais autorisée dans les trois zones, mais uniquement avec un maximum de deux passagers supplémentaires en dehors du conducteur. Les passagers passager à deux roues ne sont pas autorisés dans les zones rouges mais ils sont autorisés dans les zones orange et verte.

Lisez aussi: 7 voitures abandonnées dont nous souhaitons voir l’itération moderne!

L’utilisation des transports publics a également connu un certain relâchement dans cette troisième étape. Les zones rouges ne voient cependant aucun relâchement pour l’utilisation des transports publics et les restrictions restent aussi strictes qu’auparavant. Dans les zones orange et verte, cependant, les taxis et les agrégateurs de cabine ont été autorisés avec les mêmes conditions d’assise que les zones rouges. Dans les zones vertes, les bus ont également été autorisés à circuler avec une capacité de 50% et les dépôts de bus peuvent fonctionner avec une capacité allant jusqu’à 50%.

Lisez aussi: Voici toutes les spécifications, caractéristiques et variantes des BS6 Nissan Kicks

Le mouvement pour les services non essentiels pour les individus dans les trois zones n’est cependant autorisé que de 7h à 19h tous les jours. Vous aurez besoin d’un couvre-feu dans les autres temps. Il a également été mentionné que les pratiques de distanciation sociale doivent être strictement respectées en tout temps et en tout lieu. Il a également été précisé que les personnes âgées de plus de 65 ans, les femmes enceintes et les enfants de moins de 10 ans ne pouvaient pas sortir à tout moment. De plus, il y a toujours une interdiction des voyages aériens intérieurs, des services de train, des services de métro dans les villes et des voyages interétatiques.