Vous pouvez enchérir sur les affiches les plus rares de leurs archives – / Film

Si vous êtes le genre de connaisseur d’art de la culture pop qui a configuré des alertes Google pour des choses comme «Tyler Stout Star Wars», voici quelque chose qui devrait vous rassurer les oreilles.

Alamo Drafthouse a annoncé que plus tard ce mois-ci, les amateurs d’art pourront enchérir dans une vente aux enchères ouverte pour des tirages d’art rares de Mondo, l’un des principaux vendeurs d’art de la culture pop aux États-Unis. Toutes les affiches mises aux enchères proviendront de la collection personnelle du fondateur de Drafthouse Ligue Tim, l’offre d’ouverture pour chaque tirage commencera à 1 $, et 100% du produit ira au paiement du personnel de Drafthouse et pour la dette et les dépenses accumulées pendant la fermeture de la pandémie. Obtenez les détails de l’enchère Mondo ci-dessous.

Avant d’aller plus loin, nous pensons qu’il est important de noter qu’Alamo Drafthouse, la chaîne de théâtre associée à Mondo, a été mêlée à un scandale qui a démantelé la réputation de la société comme l’une des chaînes de théâtre les plus cool du pays. Des allégations de harcèlement sexuel, d’environnements de travail dangereux et de la culture d’un club de garçons ont fait l’objet de pressions à Drafthouse, et ces rapports brossent le portrait d’une entreprise qui a désespérément besoin d’un changement systémique. Nous continuerons à surveiller cette situation et à décider de couvrir les actualités liées à Drafthouse au cas par cas.

Cela dit, voici les détails de Invade the Alamo Basement, «une vente en cours d’objets de collection Alamo Drafthouse et Mondo qui débute par la vente aux enchères la plus grande et la plus complète d’imprimés Mondo jamais réalisée.» La vente aux enchères commence le 29 novembre et ferme le 13 décembre, 2020, et selon un communiqué de presse, « tout dans la vente aux enchères est certifié d’origine et en parfait état ou presque neuf. »

Drafthouse s’associe à eMovieposter.com pour la vente aux enchères. La seule exigence est que tous les soumissionnaires doivent avoir un compte gratuit sur eMovieposter.com pour pouvoir faire une offre. Rendez-vous là-bas pour plus d’informations. League souligne que l’une des valeurs de ce partenariat est que la vente aux enchères ne sera pas envahie par des robots qui glissent les produits des enchérisseurs à la dernière seconde. Selon League, «un bot ou un outil de sniping ne peut pas gagner sur eMovieposter. Si vous enchérissez dans les cinq dernières minutes d’une enchère, cinq minutes supplémentaires sont automatiquement ajoutées. Les règles du jeu sont égales et vous ne serez pas surenchéri à la dernière microseconde. »

C’est un énorme avantage pour quiconque a été frustré par la dynamique qui a évolué au cours de la dernière décennie des propriétés en édition limitée achetées et revendues à des prix exorbitants. Au moins dans ce scénario, vous saurez que vous payez les salaires des travailleurs au lieu de simplement enrichir un crétin qui a compris comment jouer avec le système. Bonne chance à tous! Voici quelques-unes des impressions qui seront disponibles: Trilogie Star Wars – Tyler Stout Trilogie Star Wars – Olly Moss Psycho – Daniel Danger Mâchoires – Laurent Durieux

Mère des dragons – Jason Edmiston

