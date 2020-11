Vous pouvez donc voir le tirage au sort du 2e tour de coupe en direct à la télévision et en direct aujourd’hui

Le premier tour de la DFB Cup s’est officiellement terminé mardi et le tirage au sort du deuxième tour suit traditionnellement le week-end suivant. C’est aujourd’hui! Vous pouvez découvrir ici comment regarder le tirage au sort du 2e tour de coupe aujourd’hui à la télévision et en direct.

DFB-Pokal: Quand a lieu le 2ème tour?

Le premier tour de la DFB-Pokal a duré six semaines, le FC Schalke 04 n’a joué que contre le 1. FC Schweinfurt 05 (4: 1) mardi dernier. Le match du FC Bayern contre Düren n’a pas non plus eu lieu à la date réelle.

Le deuxième tour de la coupe est le dernier événement de football de l’année en Allemagne et est prévu les 22 et 23 décembre.

rond Date 1 tour 11 au 3/4 septembre Novembre 2020 2ème tour 22 et 23 décembre 2020 Huitièmes de finale 2 et 3 février 2021 Quarts de finale 2 et 3 mars 2021 Demi finales 1er et 2 mai 2021 Final 13. mai 2021

Le tirage au sort du 2e tour de coupe est diffusé à la télévision gratuite ARD, où les huitièmes de finale de la coupe féminine sont tirés au sort. Alexander Bommes modère le programme, dans lequel l’ancien attaquant national Inka Grings en tant que fée de la loterie et le vice-président DFB Peter Frymuth en tant que directeur du tirage au sort.

La diffusion du tirage au sort peut également être reçue dans le flux en direct gratuit.

DFB-Pokal: Suivez le tirage au sort du 2e tour de coupe dans le téléscripteur en direct aujourd’hui

Si vous pouvez ou voulez seulement regarder le dessin sur le côté, les offres SPOX-Liveticker l’alternative parfaite pour vous! Le ticker vous fournit les appairages sur votre smartphone, tablette ou PC dès qu’ils sont établis.

Cliquez ici pour le téléscripteur en direct du tirage au sort de la Coupe DFB d’aujourd’hui.

© imago images / Jan Huebner

DFB-Pokal: Tous les résultats du 1er tour

Le Hertha BSC est l’un des deux seuls clubs de Bundesliga à ne pas avoir survécu au premier tour de la Coupe DFB. Le « Big City Klub » a été éliminé dans un duel passionnant 4-5 avec le club de deuxième division Eintracht Braunschweig.