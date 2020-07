Vous pouvez désormais vérifier les informations de carte de crédit avec la biométrie dans Google Chrome

Nouvelle fonctionnalité d’authentification biométrique de Chrome pour autoriser les paiements en ligne.

Chrome inclut désormais la possibilité d’authentifier les informations de votre carte de crédit à l’aide d’une biométrique.

Vous n’aurez pas à vous souvenir de votre CVC si vous décidez d’utiliser la fonctionnalité.

Une nouvelle interface facilite également la saisie de vos informations de connexion d’une seule main.

À un moment ou à un autre, vous vous êtes probablement retrouvé dans une situation où vous souhaitez acheter quelque chose en ligne, mais vous ne vous souvenez pas vraiment de toutes les informations de votre carte de crédit, vous vous lèverez donc de votre ordinateur pour trouver votre portefeuille. Google veut faire de ces voyages une chose du passé avec une amélioration de la fonctionnalité de remplissage automatique existante de Chrome.

Si vous utilisez Chrome pour stocker les informations de votre carte de crédit, vous saurez qu’il vous demande de saisir le code de vérification à trois à quatre chiffres (CVC) de votre carte chaque fois que vous effectuez un achat en ligne. Chrome le fait car vos informations de paiement ne sont transférées au navigateur que lorsqu’il en a besoin. Bien qu’il y ait de fortes chances que vous ayez probablement mémorisé le CVC de votre carte après l’avoir saisi si souvent, vous n’aurez plus à vous en souvenir avec la dernière fonctionnalité de Chrome. À partir de cette semaine avec Windows et macOS et en s’étendant plus tard aux appareils Android, vous pouvez authentifier votre identité lors d’un achat en ligne à l’aide de la biométrie, y compris votre empreinte digitale.

Vous devrez toujours saisir votre CVC la première fois que vous effectuez un achat en ligne. Google tient à noter que la fonctionnalité est facultative à utiliser et que vous pouvez la désactiver à tout moment. Vos informations biométriques sont sécurisées à l’aide du standard WebAuthn du W3C.

Google ajoute une nouvelle interface pour se connecter à des sites Web.

De plus, Google introduit une nouvelle interface tactile pour remplir Chrome qui apparaîtra à chaque fois que vous visitez un site Web sur lequel vous avez un compte. Il vous permet également de saisir vos informations de connexion d’une seule main. De plus, cela réduit la quantité de défilement que vous devez effectuer, en particulier si vous avez plusieurs comptes pour le même site Web ou la même plate-forme. La société prévoit de déployer la nouvelle fonctionnalité tactile pour remplir sur Chrome sur les appareils Android dans les semaines à venir.

en relation: Les meilleures applications de gestion de mots de passe pour Android

Lorsqu’il s’agit de profiter de la saisie automatique, la plupart des gens préfèrent utiliser exclusivement un gestionnaire de mots de passe comme 1Password ou LastPass pour stocker leurs informations de connexion et leurs informations de carte de crédit, car ils peuvent travailler sur la plupart de leurs appareils et s’interfacer directement avec d’autres applications grâce à Android. API de remplissage automatique. Néanmoins, si vous utilisez beaucoup Chrome, les deux nouvelles fonctionnalités seront des ajouts bienvenus.