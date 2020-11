Vous pouvez désormais offrir un abonnement cadeau Disney Plus d’un an à vos amis et à votre famille

Vous recherchez le cadeau de vacances idéal pour quelqu’un de spécial? Si vous ne voulez pas vous rendre dans un centre commercial dans cette pandémie, Disney Plus vous permettra désormais de donner un abonnement d’un an à qui vous voulez.

Le service de streaming a relancé sa promotion d’abonnement cadeau juste à temps pour Noël. L’offre est disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Australie et au Canada.

Vous devrez débourser 69,99 $ pour acheter un abonnement cadeau Disney Plus d’un an. Le même prix coûtera 59,99 £ au Royaume-Uni. Pour tous les autres pays, vous pouvez vérifier le coût d’un abonnement d’un an à Disney Plus ici.

La seule mise en garde est que cet abonnement cadeau ne peut être utilisé que pour de nouveaux comptes, pas pour les comptes existants. Donc, si vous connaissez quelqu’un qui ne s’est pas encore inscrit à Disney Plus, cela pourrait être le moyen idéal de lui faire diffuser de superbes titres comme The Mandalorian, Star Wars, etc.

Lire aussi: La liste principale de tous les films et émissions de télévision Disney Plus

Pour acheter un abonnement cadeau Disney Plus, vous pouvez simplement appuyer sur le lien ci-dessous, saisir l’adresse e-mail de votre proche et payer. Le destinataire recevra alors l’abonnement sous la forme d’un code de bon d’achat par e-mail.