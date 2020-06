Vous pouvez désormais obtenir gratuitement l’iPhone SE d’Apple (2020) auprès de Verizon sans échange requis

Normalement, vous ne voyez pas un nouvel iPhone à prix réduit chez un grand opérateur américain ou un revendeur tiers autorisé sans une longue liste d’exigences quelques mois seulement après ses débuts commerciaux, mais bien sûr, l’iPhone SE de deuxième génération n’est guère ce que nous appellerions un « normal » Produit Apple.

Sorti plus de quatre ans après l’iPhone SE de 4 pouces d’origine avec un design clairement inspiré de l’iPhone 8 de 2017, le combiné de 4,7 pouces affronte directement les soldats Android de milieu de gamme comme celui de Samsung Galaxy A51 à un prix recommandé de 400 $ et plus.

Mais tandis que l’extérieur crie une médiocrité dépassée, l’iPhone SE (2020) est livré avec un processeur … 2020 sous le capot. À savoir, exactement la même centrale Apple A13 Bionic trouvée dans l’iPhone 11 Pro et 11 Pro Max ultra-haut de gamme de 2019. Sans surprise, les accros de la vitesse sur des budgets serrés a rapidement saisi l’opportunité d’acheter cette bête, qui se trouve également faire basculer l’un des meilleurs systèmes de caméra orientés vers l’arrière sur le marché.

Étonnamment, cela ne s’est pas arrêté les offres de s’entasser et devenant plus doux ces dernières semaines, avec la dernière promotion qui risque de faire tomber vos chaussettes. Croyez-le ou non, Verizon, qui n’est pas exactement connu comme le fournisseur de services sans fil le plus généreux du pays, peut actuellement vous connecter avec un nouvel iPhone SE gratuit sans que vous ayez à sauter trop de cerceaux.

Il vous suffit de commander en ligne la variante de stockage d’entrée de gamme de 64 Go avec une nouvelle gamme de services. Vous pouvez opter pour un plan de versement échelonné sur deux ans ou un achat au prix de détail complet, les deux avenues vous offrant un rabais total de 400 $ divisé en 24 crédits de facture mensuels. C’est ça. Voilà l’affaire. Aucun échange de périphérique requis, aucun portage de numéro requis, rien.

Les thésauriseurs numériques seront heureux de savoir que les configurations de 128 et 256 gig sont également beaucoup moins chères que d’habitude après des démarques combinées de 330 $ et 310 $ respectivement. Cela signifie que vous envisagez de débourser 120 $ au lieu de 450 $ pour l’ancienne variante et 240 dollars au lieu de 550 $ en ce qui concerne la dernière. Et oui, vous pouvez obtenir l’iPhone SE (2020) à prix réduit dans le travail de peinture de votre choix, qu’il soit rouge, blanc ou noir, quelle que soit la configuration de stockage que vous décidez d’opter.