Vous pouvez désormais demander 25 $ du règlement #batterygate d’Apple

« Batterygate » est probablement l’un des plus grands scandales de l’histoire d’Apple. Cela a commencé après que les utilisateurs d’iPhone aient remarqué une baisse des performances de leurs appareils après une mise à jour logicielle. Le problème a rapidement gagné du terrain et a été considéré par beaucoup comme un signe clair d’obsolescence planifiée de la part d’Apple.

Finalement, Apple a admis que la mise à jour logicielle avait effectivement ralenti les performances de certains iPhones, mais seulement de ceux dont les batteries s’étaient dégradées à un certain niveau. L’objectif était d’échanger les performances contre la durée de vie de la batterie. Le problème était que cela n’a jamais été clairement expliqué aux utilisateurs et aucun choix ne leur a été donné d’activer ou non la nouvelle «fonctionnalité».

Peu de temps après, en 2017, un recours collectif a été déposé contre Apple, demandant une compensation pour les utilisateurs affectés par les modifications apportées par Apple. Plus tôt cette année, près de trois ans plus tard, la fin de la saga est apparue. Apple a accepté de régler l’affaire et de payer entre 310 et 500 millions de dollars aux personnes éligibles. Maintenant, vous pouvez enfin demander votre petite partie de ce tas d’argent. Pour ce faire, vous devez soumettre une réclamation sur page du règlement, repéré par MacRumors. Vous êtes admissible…

« Si vous êtes ou étiez propriétaire américain d’un iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus et / ou d’un appareil SE qui exécutait iOS 10.2.1 ou une version ultérieure avant le 21 décembre 2017, et / ou propriétaire américain d’un iPhone Sur les appareils 7 ou 7 Plus fonctionnant sous iOS 11.2 ou version ultérieure avant le 21 décembre 2017, vous pourriez avoir droit à des avantages dans le cadre d’un règlement de recours collectif. »

Selon le avis de règlement, le paiement sera d’environ 25 $ par appareil éligible. Le montant exact dépend du nombre total de réclamations. Si vous êtes admissible, vous avez jusqu’au 6 octobre 2020 pour soumettre votre demande.

Il est important de souligner que le règlement ne signifie pas qu’Apple admet sa culpabilité. En fait, la société affirme exactement le contraire, mais a accepté de régler pour « éviter les litiges lourds et coûteux ».

Pourtant, 500 millions de dollars suffisent pour que chaque entreprise reconsidère ses pratiques. En conséquence, Apple sera probablement plus transparent à l’avenir lors des modifications via les mises à jour logicielles.