Vous pourriez entendre Amitabh Bachchan donner des directions sur Google Maps!

Les rapports suggèrent que Google Maps a approché Amitabh Bachchan pour prêter sa voix pour la version indienne de Google Maps et de la navigation.

Google maps et la navigation sont l’une des choses les plus importantes pendant la conduite. Même si vous connaissez l’itinéraire vers votre emplacement souhaité, nous l’utilisons toujours pour les mises à jour du trafic. Bien qu’il puisse avoir ses propres défauts, la plupart d’entre eux ne peuvent pas se fier à un nouvel endroit sans l’application. Nous avons tous essayé de demander aux gens des directives qui vont en vain.

En ce moment, si vous activez la navigation par assistance vocale, vous entendrez la voix d’une artiste basée à New York, Karen Jacobsen. Cependant, pour nous, les Indiens, ce scénario pourrait bientôt changer. Google a contacté Amitabh Bachchan, l’un des meilleurs acteurs de l’Inde, pour prêter sa voix à Google Maps India.

L’acteur vétéran était dans All India Radio et peut être reconnu avec juste sa voix. Google décrit sa voix comme le baryton parfait pour le peuple indien. Pour l’instant, les pourparlers se poursuivent et la confirmation de la part de Bachchan reste à venir. Une fois la nouvelle confirmée, vous finirez par voir la voix sur les cartes.

Une fois confirmé, Amitabh Bachchan enregistrera tout à la maison et sera envoyé au bureau de Google. Il existe de nombreux cas où Google a décidé de dynamiser les cartes. Une fois, il avait une référence à Amir Khan pour Thugs of Hindustan. Une autre fois, au lieu de la voiture de navigation rouge, vous pourriez choisir un Mario Kart.

Malgré toute sa dépendance, comme indiqué précédemment, Google Maps a de nombreux défauts sur lesquels travailler. La navigation virage par virage montre un décalage plusieurs fois et souvent les gens prennent la mauvaise direction parce que les cartes l’ont affichée correctement après le virage. De plus, les cartes ne remarquent pas que certains de ses itinéraires plus courts impliquent que la voiture passe par de très petites voies où parfois, la voiture ne peut même pas aller.