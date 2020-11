Vous pourrez jouer à Fortnite sur des appareils iOS avec GeForce NOW de Nvidia

in

Le service de streaming de jeux de Nvidia GeForce NOW sera lancé aujourd’hui en tant qu’application Web sur iOS Safari – et il le ramènera éventuellement Fortnite aux appareils Apple.

Suite à une dispute bien documentée entre Apple et Epic Games sur le Fortnite développeur proposant un mode de paiement direct qui évite les réductions de revenus des achats via l’application dans les magasins tiers, les joueurs iOS ont été laissés à l’abri dans le feu croisé. Les utilisateurs d’Apple n’avaient pas d’autre moyen de trouver Fortnite sur leurs appareils, contrairement à la multitude d’options des utilisateurs d’Android comme Epic Store ou Samsung Galaxy Store.

Mais cela devrait changer dans un proche avenir, selon un article de blog de Phil Eisler, le directeur général de GeForce NOW. Fortnite n’est pas encore tout à fait prêt à être diffusé en streaming, a déclaré Eisler, en raison de l’engagement de l’équipe à apporter une expérience tactile à la populaire bataille royale – avec l’aide des développeurs du jeu.

«Aux côtés de la formidable équipe d’Epic Games, nous travaillons pour permettre une version tactile de Fortnite, ce qui retardera la disponibilité du jeu », a déclaré Eisler. «Le toucher, c’est comment plus de 100 millions Fortnite les joueurs ont construit, combattu et dansé pour atteindre Victory Royale. »

En utilisant cette solution de contournement, vous exécuterez techniquement la version PC de Fortnite. Mais l’utilisation d’une souris et d’un clavier ne sera pas une option possible pour les utilisateurs iOS en raison de «limitations matérielles».

Étant donné que GeForce NOW n’offre pas réellement ses propres jeux mais se connecte directement aux magasins de jeux numériques, vous pourrez accéder à une grande partie de votre propre bibliothèque. Certains éditeurs notables comme Activision Blizzard et Bethesda ont bloqué leurs jeux du service, il n’y aura donc pas de fouille dans World of Warcraft ou Skyrim pour le moment. Vous pouvez trouver la liste des jeux pris en charge par le service de streaming sur le site Web de Nvidia.

Le service de streaming sera disponible aux États-Unis et en Europe, selon la FAQ de Nvidia, mais il est déjà prévu de se développer dans le monde entier. Les utilisateurs intéressés dans ces régions peuvent essayer GeForce NOW gratuitement mais verront leur durée de session limitée à une heure avant de devoir rejoindre une file d’attente.

L’inscription à l’adhésion Founders vous accordera une session prolongée de six heures, ainsi qu’une foule d’autres avantages tels que la priorité de la file d’attente et la possibilité de profiter des améliorations graphiques RTX de Nvidia comme le lancer de rayons sur mobile.

