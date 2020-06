Vous planifiez un road trip? Vous pourriez en avoir besoin …

Avec les restrictions de voyage internationales toujours en place, vous pourriez planifier un road trip classique pour vos prochaines vacances. L’emballage de certaines des dernières technologies pourrait vous aider à rester mieux connecté et plus sûr tout en vous amusant à explorer les grands espaces.

Conçues pour des conditions extérieures difficiles, la série de radios portatives UH600 d’Uniden offre des performances de haute qualité, mais avec un design léger et compact. Les radios sont disponibles en variations de 1 Watt, 1,5 Watt et 2 Watt pour une portée étendue.

Uniden-UH620 est idéal pour un road trip

La série UH620 peut communiquer jusqu’à 13 km +, vous permettant de rester connecté lors de votre prochaine aventure, même dans les endroits les plus reculés. Les radios comprennent des fonctionnalités polyvalentes telles qu’une lumière LED intégrée pour plus de sécurité et de confort, en particulier la nuit.

Avec une transmission claire et ininterrompue à partir de 80 canaux UHF, les radios vous offrent jusqu’à 20 heures de temps de conversation avant de devoir être rechargées via le port micro-USB, en utilisant les piles rechargeables incluses.

Les yeux sur la route

Le partenaire idéal pour tout road trip vous permet de prendre des photos au fur et à mesure – l’Uniden Dash View 30.

Capturez des vidéos nettes et détaillées du voyage dans des conditions de route brillantes ou peu éclairées avec la nouvelle Dash Dash 30 Smart Dash Cam d’Uniden, à la pointe de la technologie.

Construit à l’aide de la technologie d’ingénierie japonaise et conçu pour les conditions routières australiennes, le Dash View se trouve à l’intérieur du véhicule sans empiéter sur le pare-brise, prêt à enregistrer tous les détails sur la route.

Le Dash View 30 dispose d’une caméra frontale à résolution vidéo de 2,5K avec un objectif grand angle de 140 degrés. Partenaire idéal de tout voyage sur la route, la caméra de tableau de bord possède des fonctionnalités supplémentaires telles que les avertissements de vitesse de sécurité / feu rouge qui sont tenus à jour par l’équipe d’assistance d’Uniden, le contrôle du guidage vocal à l’aide de la fonction Smart One Touch et le GPS et le Dual intégrés Bande Wi-Fi pour la fonctionnalité de transfert de données vers les smartphones Android et iOS via l’application Dash View.

Le kit de démarrage Uniden – pour la tranquillité d’esprit

Ce kit de démarrage Uniden peut démarrer les moteurs essence et diesel à quatre roues motrices

et se double d’un chargeur de téléphone.

Lorsque vous êtes dans des régions éloignées, vous aurez une tranquillité d’esprit supplémentaire si vous avez le Uniden UPP 1000 est un kit de démarrage rapide. Ce kit combine une alimentation portable et une assistance routière et il est suffisamment puissant pour les véhicules à essence et diesel à quatre roues motrices.

L’UPP1000 a un grand courant de démarrage (500A) et un courant de crête (1000A), des moteurs à essence à démarrage rapide jusqu’à sept litres et des moteurs diesel jusqu’à cinq litres, plusieurs fois sur une seule charge.

Il comprend une protection à pince intelligente garantissant que la batterie du véhicule ne surcharge pas lors de la charge. Une fonctionnalité supplémentaire intéressante est le fait que vous pouvez utiliser le kit de démarrage rapide pour charger vos smartphones, tablettes et autres appareils électroniques USB lorsqu’il n’y a pas accès à l’alimentation secteur. Cela peut être particulièrement utile dans les régions éloignées.

Le kit de démarrage rapide est étanche avec un indice de protection IP67, permettant aux utilisateurs de charger les véhicules en toute sécurité dans des conditions humides si nécessaire. Il comprend une lampe de poche LED puissante pour aider à naviguer lorsque la visibilité est mauvaise ou pour attirer l’attention sur le bord de la route.

Pour plus d'informations sur ces produits, consultez-les ici: