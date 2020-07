Vous n’obtiendrez pas 100% sur ce quiz vrai ou faux Eric Cartman Quiz!

South Park est la sitcom adulte américaine que tout le monde aime détester. Autant que nous pouvons prendre le dessus moral et regarder vers le bas les actions offensives et les pitreries des personnages, nous ne pouvons finalement pas nous empêcher de succomber à des goûts d’Eric Cartman et de ses plans horriblement inventifs.

De l’esclavage à un second Holocauste en passant par l’imagerie de Muhammad, South Park teste vraiment la boussole morale de ses téléspectateurs et les limites très limitées (ou apparemment inexistantes …) de Comedy Central.

Depuis 1997, South Park nous a plongés dans la vie étrange et farfelue d’Eric Cartman, Stan Marsh, Kyle Broflovski, Kenny McCormick et une foule de personnages supplémentaires excentriques. La création de Trey Parker et Matt Stone n’a pas été sans sa part de controverse, mais l’humour et la satire sombres et surréalistes sont restés une partie constante de la programmation de Comedy Central.

Avec des scènes et des épisodes basés sur des thèmes au-delà de nos imaginations télévisées les plus inventives, la frontière entre la réalité et la falsification lors de la discussion de la sitcom peut être floue.

Dans cet esprit, connaissez-vous bien Cartman? Pouvez-vous déterminer les vérités Cartman à partir des mensonges Cartman?

Réponses à la fin!