Vous n’obtiendrez jamais 100% sur ce quiz sur le film Hobbit!

En ce qui concerne les mondes fictifs, rares sont ceux qui sont aussi complets et complets que la Terre du Milieu de JRR Tolkien.Le décor du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, la Terre du Milieu est vraiment impressionnant, à la fois dans son échelle et dans l’énorme quantité de détail que Tolkien a réussi à fourrer dedans, laissant très peu de questions sans réponse à ses lecteurs.

Le Hobbit était l’œuvre qui a tout déclenché, racontant l’histoire de Bilbo Baggins alors qu’il voyageait à travers la Terre du Milieu avec un sorcier et une compagnie de nains pour combattre un dragon et récupérer la maison de montagne des nains. Dès ces premiers aperçus de la Terre du Milieu, les fans étaient accro et voulaient voir plus de cet incroyable monde fictif d’elfes, de nains et de hobbits.

De nombreuses années plus tard, Le Hobbit a été adapté en une trilogie de films par le réalisateur Peter Jackson, amenant Bilbo Baggins au grand écran avec l’inimitable Martin Freeman dans le rôle titre, nous montrant encore plus de la Terre du Milieu et élargissant davantage le vaste monde de Tolkien.

