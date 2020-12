Vous n’obtiendrez jamais 100% sur ce quiz sur la cabane dans les bois

The Cabin in the Woods est un film d’horreur très divertissant pas comme les autres. Ce n’est en aucun cas le plus effrayant ou le plus sérieux du genre, mais c’est sans doute le plus amusant. Les personnages sont adorables, le dialogue est vif et les surprises ne manquent pas.

La formule est simple. Prenez un trope slasher classique, tournez-le sur le côté, remplissez-le de bouffonneries de comédie imprudentes, puis terminez sur un hommage à glacer le sang à presque toutes les créatures cauchemardesques de l’histoire du film d’horreur. L’approche de la narration tout sauf l’évier de cuisine du film fait partie du charme. Si vous revoyez The Cabin in the Woods, vous remarquerez quelque chose de nouveau à chaque fois. C’est une garantie.

Pour ceux qui sont assez courageux pour participer, votre défi est de relever ce quiz et de connaître vos Curts de vos Martys, vos chauves-souris de vos spectres et vos imbéciles de vos érudits. Des réponses correctes apaiseront les anciennes et empêcheront la destruction du monde, alors n’hésitez pas à célébrer avec une bouteille de tequila si vous obtenez un score élevé.