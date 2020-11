Vous n’obtiendrez jamais 100% sur ce quiz Iron Man

Génie, milliardaire, playboy, philanthrope L’alter ego de Tony Stark a commencé sa vie comme un moyen pour Stan Lee d’aborder la guerre froide d’une manière relativement adaptée aux enfants, mais au cours des près de six décennies depuis sa première apparition, le personnage une nouvelle vie.

Pour ce quiz, nous envisageons l’itération du personnage dans l’univers cinématographique Marvel, dans toute sa gloire acérée et impertinente – et le matériel ne manque pas. De ses origines modestes et basées sur des cavernes (dans la sortie éponyme de 2008) à sa nanotechnologie écrasante de titan (dans Endgame 2019), Iron Man a constamment évolué, mettant de nouveaux gadgets et technologies au premier plan dans la lutte contre la Terre. et le mal intergalactique.

Membre fondateur de The Avengers, et l’étincelle qui a enflammé tout le MCU, le supersuit de Tony Stark fait face à la plus grande franchise du monde depuis plus d’une décennie, mais toutes les bonnes choses doivent prendre fin. Avec un dernier claquement de doigt et une déclaration répétée définissant sa propre personnalité – «Je suis Iron Man». – nous pouvons, hélas, avoir vu le dernier d’entre lui.

Mais n’ayez crainte, il y a toujours une lumière au bout du tunnel et une multitude de multivers dont nos Avengers restants, et en particulier le sorcier Doctor Strange, pourraient à nouveau tirer un Robert Downey Junior pleinement fonctionnel.