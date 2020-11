Vous n’obtiendrez jamais 100% sur ce quiz de Gryffondor

Les élèves de Gryffondor sont courageux, héroïques, chevaleresques et un peu téméraires de temps en temps. Bien qu’il y ait toujours des exceptions, pour la plupart, les Gryffondors embrassent la perspective de l’aventure et reculent rarement d’un défi.

Les Gryffondors les plus importants sont, bien sûr, les trois personnages principaux – Harry Potter, Ron Weasley et Hermione Granger. Ils se lancent dans de nombreux défis tout au long de leur séjour à Poudlard et au-delà. Et bien qu’Harry soit probablement le personnage le plus courageux de tous, Ron et Hermione sont également des individus héroïques.

De plus, en raison de leur imprudence, les Gryffondors ont également tendance à être légèrement rebelles. Fred et George Weasley sont probablement les mécréants les plus célèbres à avoir jamais mis les pieds dans le château, mais les Maraudeurs (Moony, Wormtail, Padfoot et Prongs) avaient également le don de tromper quand ils étaient à l’école.

Compte tenu de l’importance accordée à Gryffondor, il y a beaucoup d’informations sur cette célèbre maison dans les livres et les films. Même le fan le plus dévoué de Harry Potter aurait du mal à se souvenir de chaque détail.

De combien vous souvenez-vous de Gryffondor?

Réponses à la fin!