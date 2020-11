Vous n’obtiendrez jamais 100% sur ce quiz Avengers: Age Of Ultron

Age of Ultron a peut-être rencontré un problème ou deux lors de sa production, mais tout n’était pas mauvais. Le dialogue est vif, l’action est fulgurante, et livre pour livre, Ultron était un méchant vraiment cool.

En termes de préfiguration, c’était également l’un des films les plus denses de tout le MCU, car il semait les graines d’Infinity War, Black Panther, Civil War et Ragnarok. À ce jour, c’est l’un des moments les plus centraux de l’univers des personnages et à cet égard, il a bien fait son travail, ouvrant la voie à certains des plus grands films de l’histoire récente, sinon carrément de l’histoire du cinéma.

Revenons donc à l’acte de clôture de la saga Joss Whedon, et découvrons si vous connaissez vos pierres d’esprit grâce à vos tesseracts, vos Struckers à vos Klaues et vos berceuses à vos berceaux. Oui, nous sommes sûrs que vous avez regardé le film recto verso et côte à côte, plus d’une centaine de fois, mais voici le test ultime, pour voir exactement l’attention que vous portez et à quel point votre mémoire vous sert.

Le soleil devient vraiment bas … il est temps de faire un quiz.