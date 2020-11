Vous ne pouvez pas écrire Tiger Woods, mais il est difficile de le voir soulever la 16e majeure au Masters

Tiger Woods est à plus d’une semaine de disputer son 23e Masters, sa première fois de retour à Augusta National depuis qu’il a remporté une superbe victoire il y a près de 19 mois. Cela ressemble à une vie depuis que l’Américain a défié toutes les chances de décrocher un 15e titre majeur, couronnant un retour incroyable après de multiples blessures et scandales qui ont entravé sa carrière ces dernières années. Huit chirurgies du genou et du dos l’ont laissé se demander parfois s’il serait capable de redécouvrir cette vieille magie. Mais autour des verts immaculés d’Augusta, il est comme un animal différent, ayant capturé la célèbre veste verte à cinq reprises. A 45 ans le mois prochain, il risque de ne pas avoir la même capacité de victoire constante, tout en restant l’un des joueurs les plus intimidants et impitoyables du match. Mais lorsque Woods sortira sur le premier tee jeudi prochain, ce sera différent sans qu’aucun des clients ne suive chacun de ses mouvements. Ce sera également différent car personne ne sait quelle puissance de feu il apportera. Les attentes sont inférieures à 2019, avec un seul top 10 en huit tournois cette année, qui se présentera sous la forme d’un T9 au Farmers Insurance Open en janvier. Pourtant, mis à part ce résultat prometteur à Torrey Pines, sa forme lit 68, T40, T37, T58, T51, MC et T72 au cours des neuf derniers mois. Des incohérences qui ont fait passer le joueur de 44 ans de la sixième place du classement mondial à la 32e à l’heure actuelle. Même un retour au Sherwood Country Club le week-end dernier – un cours qu’il a remporté à cinq reprises – il n’a réussi à produire aucune de cette vieille sorcellerie, terminant 72e sur 77 joueurs. Un stupéfiant 22 coups derrière le vainqueur Patrick Cantlay. Voir aussi & # 039; America & # 039; s Got Talent & # 039; note minimale de la saison, mais son leadership n'est pas en danger Ses incohérences au cours de l’année peuvent être attribuées à son incapacité à trouver des verts dans la réglementation. Sur le PGA Tour, il se classe 223e sur les verts en règlement (61,11%), ce qui n’est pas de bon augure pour une défense de titre réussie. Le 82 fois vainqueur du PGA Tour est toujours un talisman à son époque mais, malheureusement, nous le voyons moins car les blessures au genou et au dos l’ont tourmenté ces dernières années. Traditionnellement, Woods n’a jamais joué la semaine avant le Masters et continuera à affûter son jeu à domicile en Floride, perfectionnant sa conduite et son jeu de fer, deux aspects de ses compétences qui étaient médiocres à Sherwood. Le consensus parmi ceux qui ont joué à Augusta en novembre est que le parcours jouera beaucoup plus longtemps en raison du temps plus froid et du vent du nord. Les joueurs peuvent s’adapter au parcours, mais une chose qu’ils ne pourront pas modifier est le manque d’acclamations. Sans clients, ce sera très différent. Il se sentira seul. Depuis le redémarrage du PGA Tour en juin, Woods et d’autres pros ont parlé de la difficulté de se concentrer pendant les rondes sans fans. Ce sera encore plus évident le dimanche à Augusta, un jour marqué par des rugissements assourdissants. Des rugissements ou pas de rugissements, cependant, Woods devra montrer une forme améliorée si ses espoirs de glisser sur une sixième veste verte égalant le record doivent se concrétiser. Il est actuellement 15ème favori et, pour certains, cela semble généreux sur la base des affichages actuels. Voir aussi Découvrez cet incroyable Renault Duster modifié en camionnette! Cependant, s’il y a un élément positif qui tombe en faveur de Woods, c’est sa santé. Son dos est affûté et, après avoir raté la coupe à l’US Open en septembre, il voudra retrouver sa meilleure forme lors de son dernier tournoi de 2020. Savoir qu’il n’a plus de golf compétitif après les Masters ajoutera une motivation supplémentaire pour pousser le corps, faire la coupe et ensuite potentiellement flirter avec la discorde. Mais à moins que quelque chose de drastique n’arrive à renverser ses performances par ailleurs médiocres ces derniers temps, il est difficile de le voir réaliser un 16e triomphe majeur à Augusta. En savoir plus sur l’application Sport360

