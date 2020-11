Vous ne pouvez littéralement pas faire mieux que cette offre Google Pixel 4a Black Friday chez Verizon

Nous pouvons gagner une commission si vous effectuez un achat à partir des liens sur cette page.

La plus grande journée de shopping de l’année est techniquement terminée, mais la plupart des les meilleures offres du Black Friday 2020 sont toujours en cours et le resteront probablement tout le week-end. Mieux encore, la liste déjà impressionnante de Les offres Verizon Black Friday disponibles hier semblent avoir été étendues avant le Cyber ​​Monday avec littéralement les plus lourdes La réduction Google Pixel Black Friday que vous pouvez actuellement réclamer auprès de l’un des plus grands fournisseurs de services sans fil des États-Unis.

Nous parlons d’environ 100% du prix normal du Pixel 4a chez le premier opérateur de réseau mobile du pays à une condition simple. Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir une nouvelle ligne de service pour une durée indubitablement limitée, et Big Red ramènera le PDSF de 379,99 $ du combiné à 0 $.

Il s’agit d’une promotion en ligne uniquement, remarquez-vous, qui nécessite également un forfait illimité «éligible», mais du côté résolument positif des choses, vous n’avez rien à échanger ou à transférer un numéro de téléphone existant d’un autre opérateur. pour marquer les 380 dollars au complet … sous forme de crédit de facture appliqué à votre compte sur une période de deux ans.

Vous êtes libre de choisir entre payer initialement les 379,99 $ en une seule fois ou diviser en 24 versements mensuels de 15,83 $ qui seront tous retournés tant que vous restez engagé à Verizon pour l’intégralité de votre «contrat» de deux ans.

Gardez à l’esprit qu’il s’agit de la version 4G LTE uniquement du Google Pixel 4a sorti en août, qui se contente d’un processeur Snapdragon 730 et d’une seule caméra arrière de 12 MP, par opposition au SoC Snapdragon 765 légèrement plus rapide et au système de tir double 12 + 16 MP plus polyvalent du modèle compatible 5G.

Pourtant, le rapport qualité / prix est assez bon à 380 $ et absolument époustouflant à 0 $, compte tenu des performances globales plus que respectables de l’appareil photo, du logiciel fluide et soyeux, des mises à jour Android 12 et 13 garanties, ainsi que des mêmes 6 Go de mémoire et 128 Go d’espace de stockage interne en tant que Pixel 4a 5G.