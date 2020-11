Vous ne croirez pas la raison pour laquelle Johnny Rotten est tendance en ce moment

Le punk rocker britannique Johnny Rotten est fou des écureuils – et il en subit les conséquences.

Dans une interview accordée samedi au Daily Star britannique, l’ancienne star des Sex Pistols a déclaré qu’il était traité pour des piqûres de puces sur le pénis et l’intérieur des cuisses depuis qu’il avait permis à des écureuils de vivre dans sa maison à Venice Beach, en Californie.

«J’ai regardé là-bas ce matin ma volonté et il y a une piqûre de puce dessus», a-t-il dit au Star. «Et il y en a un autre à l’intérieur de ma jambe.»

Le punk rocker, dont le nom de naissance est John Lydon, a révélé dans ses nouveaux mémoires, « I Could Be Wrong, I Could Be Right » qu’il est devenu un tel fan des rongeurs qu’il les a autorisés à entrer chez lui. «Je suis déterminé à garder mes amis écureuils indépendants», a-t-il déclaré au Star. «Il n’y a pas de caresses. S’ils veulent donner un coup de pouce, c’est bien, mais je sais que c’est pour une cacahuète et pas parce que je suis adorable.

Mais il admet que les piqûres de puces qui ont résulté de sa générosité sont devenues une nuisance. «Les morsures, wow, la nuit dernière était un meurtre à cause de cela. Les démangeaisons aussi. C’est une chose tellement poxy de se faire prendre », dit-il. «Le seul moyen de contourner le problème, car je ne vais pas blâmer les pauvres petits écureuils, c’est de vaseline mes jambes.

Rotten et sa situation d’écureuil sont rapidement devenus un sujet tendance sur Twitter. Disons simplement que personne n’a ce histoire sur leur carte de bingo 2020.