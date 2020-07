Vous ne croirez pas combien TikTok pourrait valoir

Avez-vous déjà réfléchi un instant à ce que pourrait être l’évaluation de l’application vidéo courte TikTok? Étant donné que l’application, qui n’a fait que gagner en popularité pendant la pandémie, appartient à la société chinoise ByteDance, l’évaluation de TikTok n’est pas rendue publique. Reuters rapporte aujourd’hui que nous avons maintenant une idée de ce que vaut l’une des applications les plus populaires aux États-Unis et que le nombre est stupéfiant.

TikTok pourrait valoir plus de 50 milliards de dollars



Certains investisseurs de ByteDance sont intéressés par l’achat de TikTok et l’évaluent à 50 milliards de dollars selon des personnes familières avec le sujet. Cette valorisation dépasse la capitalisation boursière de 34 milliards de dollars appartenant à la société mère Snapchat SNAP, Inc. La valorisation de 50 milliards de dollars aurait été calculée en multipliant les revenus projetés de 1 milliard de dollars de TikTok en 2020 par un facteur de 50. La valeur de Snap indique qu’elle se négocie à 15 fois les estimations. Chiffre d’affaires 2020. Cela signifie que les investisseurs voient TikTok croître beaucoup plus rapidement que Snapchat. Le premier ramasse de l’argent auprès des annonceurs à un rythme rapide. Les prévisions de revenus de 1 milliard de dollars devraient passer à 6 milliards de dollars en 2021.

L’application vidéo courte TikTok pourrait valoir 50 milliards de dollars

ByteDance veut vendre TikTok afin que les législateurs américains ne puissent pas l’interdire. Plus tôt ce mois-ci, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a déclaré que le gouvernement américain envisageait d’interdire l’application en raison de sa propriété par une entreprise chinoise. Les États-Unis semblent croire que toutes les entreprises chinoises liées à la technologie, à quelques exceptions près, espionnent au nom du gouvernement communiste chinois. Par exemple, Huawei, le plus grand fournisseur de smartphones et d’équipements de réseau au monde, n’est pas autorisé à accéder à sa chaîne d’approvisionnement américaine pour des raisons de sécurité. Le Comité des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS), qui approuve les achats étrangers d’entreprises américaines, a fait part de ses inquiétudes quant aux données appartenant aux nombreux adolescents et autres utilisateurs de TikTok, envoyées à Pékin.

Le rapport indique que plusieurs investisseurs dans ByteDance, y compris Sequoia et General Atlantic, se verraient transférer la participation majoritaire de TikTok après avoir payé un montant basé sur la valeur totale de l’application. ByteDance dit également qu’il existe d’autres entreprises intéressées par l’achat de l’application. Toute décision concernant la vente de TikTok devra être approuvée par le fondateur et PDG de ByteDance, Yiming Zhang, et il faudra peut-être plus de 50 milliards de dollars pour retirer ce joyau de ByteDance. Une source a déclaré que la société calculait et discutait récemment de la valeur d’une évaluation à placer sur TikTok et que l’évaluation finale serait supérieure à 50 milliards de dollars.

Bien que ByteDance soit également une société privée, l’un de ses actionnaires a vendu une petite participation dans l’entreprise plus tôt cette année sur la base d’une valorisation de 140 milliards de dollars. La société, qui possède plusieurs applications dont la version chinoise de TikTok appelée Douyin, a pour objectif cette année de générer un chiffre d’affaires de 200 milliards de yuans (28 milliards de dollars). Si un accord ne peut être conclu, ByteDance explorera la scission ou la vente des opérations américaines de TikTok. L’équipe opérationnelle exécutant l’application a déjà été séparée du reste de l’entreprise.

Le PDG de TikTok, Kevin Mayer, a été arraché à Disney en mai. C’était une décision délibérée de faire paraître TikTok plus américain. Après tout, quelle entreprise évoque le rouge, le blanc et le bleu plus que Disney. Dans un article de blog publié aujourd’hui, Mayer a écrit: « Notre succès s’accompagne de responsabilité et de responsabilité. L’ensemble du secteur a fait l’objet d’un examen minutieux, et à juste titre. Pourtant, nous avons reçu un examen encore plus minutieux en raison des origines chinoises de la société. Nous acceptons cela et acceptons le défi de donner la tranquillité d’esprit grâce à une plus grande transparence et responsabilité. Nous pensons qu’il est essentiel de montrer aux utilisateurs, annonceurs, créateurs et régulateurs que nous sommes des membres responsables et engagés de la communauté américaine qui respecte les lois américaines. «