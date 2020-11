Vous ne battrez pas ce quiz de la trilogie originale de Star Wars

C’est un fait incontesté que Star Wars est l’une des franchises les plus influentes et les plus omniprésentes de tous les temps.

En 1977, George Lucas a créé un phénomène mondial en nous montrant le monde de la guerre des étoiles, et dès le début, il a créé un monde rempli de centaines d’espèces et de planètes, créant l’un des univers les plus complets jamais créés. Depuis lors, les gens sont fascinés par cette galaxie lointaine, très lointaine, avec ses sabres laser, Jedi, Stormtroopers et The Force.

Pour beaucoup, la trilogie originale de films est la tranche définitive de cette franchise épique, et il est facile de comprendre pourquoi.

De la première entrée de Dark Vador et de la destruction de l’étoile de la mort dans Un nouvel espoir, à la bataille sur la planète glacée de Hoth et Han gelés dans la carbonite dans L’Empire contre-attaque, et le sombre monde criminel du palais de Jabba le Hutt et la mort de l’empereur dans Return Of The Jedi, la trilogie était remplie de nombreux moments passionnants et émouvants qui ont fait aimer une armée de fans à cette pièce monumentale de l’histoire du cinéma.