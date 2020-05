Vous manquez de la musique live? Didgeri-DOO en parle – Sentinelle et Entreprise

La chanson de Mitch Rosenberg est comme un hymne de notre temps et une métaphore de notre isolement, une note solitaire qui résonne dans un parc presque vide. Les piétons le long du côté sud de Lowell’s Riverwalk peuvent entendre son didgeridoo la plupart des après-midi ces derniers temps, pas de foule murmurant pour étouffer son chant et peu de circulation pour le noyer. Le son, comme la plupart d’entre nous maintenant, rebondit sur les murs des bâtiments centenaires.

«Les immeubles de grande hauteur offrent une grande résonance», dit-il à propos de l’acoustique naturelle de la ville.

Son didgeridoo en bois d’agave ne joue que D-sharp, et cette seule note obsédante mais paisible, accompagnée par le rythme du Merrimack au fur et à mesure de son effondrement, est l’un des seuls morceaux de musique live encore disponibles.

La nouvelle de l’annulation du Lowell Folk Festival et de la Summer Music Series de cette année a porté un coup dur à une industrie de la musique live déjà stupéfiante. Au moins un fan a dit des nouvelles: « Pas de manière (explétive) ».

La musique locale a été étouffée, et les lieux, les artistes, les fans et la ville entendent le silence.

«Je veux juste jeter une énergie positive dans l’air», explique Rosenberg, lui du didgeridoo. «Je veux donner aux gens la possibilité de mettre leurs problèmes de côté et d’écouter entre les pensées.»

Et beaucoup de gens le font.

« Le riche son harmonique a été scientifiquement prouvé » pour améliorer la conscience spirituelle, fournir un véhicule de méditation profonde et offrir une clarté pour les postulats philosophiques, dit-il. « C’est un plaisir de jouer et d’interagir avec les gens. Je pense que je fournis un service pendant que je pratique aussi en public. »

Pour l’instant, c’est le seul spectacle en ville. C’est gratuit. Et l’instrument est nouveau pour les oreilles américaines.

Autant que sa musique inspire les gens à agir selon leurs propres caprices, le timeout mondial a également inspiré d’autres musiciens à créer de nouveaux produits et des rythmes et des paroles.

La compositrice-interprète basée à Townsend Deborahanne Mayer utilise son printemps sans concert pour créer de nouveaux sons.

«Vous devez puiser dans les émotions et vous tourner vers l’intérieur», dit-elle.

« La gratitude pour les choses que je possède me donne de l’espoir », a déclaré Mayer, dont le groupe, Debbie and the Downers, a joué dans le passé au Lowell Folk Festival et sait combien cela signifie pour la ville. «Je suis très conscient de la dévastation financière de mes collègues qui dépendent des revenus de la musique.»

La sortie la plus récente de Mayer est une dérivation de la chanson de Lady Gaga « Stupid Love ». Utilisant la même mélodie que Gaga, Mayer a modifié les mots et le titre pour refléter le nouveau paradigme. Dans «Stupid Corona», répète Mayer, «Nous devons trouver un remède. Tout ce que nous voulons, c’est un remède. »

Alors que ce remède nécessaire continue de nous échapper, la scène musicale locale halète. Des auditoriums aux bars du coin, la musique live est absente et les propriétaires des lieux souffrent.

Craig Faulkner est copropriétaire et directeur général de Warp & Weft, une taverne du centre-ville connue pour ses nuits de micro ouvert et ses performances live autant pour sa nourriture et ses boissons.

«Environ la moitié de notre clientèle vient pour la musique», dit-il.

Même alors que l’État entame sa réouverture progressive, Faulkner pense qu’il faudra encore un certain temps avant qu’il remplisse à nouveau la boutique à sa capacité de 150 personnes.

Jusque-là, le didgeridoo de Rosenberg servira de remède et de baume, compagnon pour les personnes en quarantaine et réconfortant pour les agités.