Vous, les gens, continuez à mal comprendre la purge: pourquoi les vies noires comptent

Au cours des dernières semaines, alors que les troubles civils se propagent à travers le pays en réponse aux meurtres de George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, plusieurs personnes ont comparé la situation aux films du La purge la franchise. Cependant, ces prises non seulement comprennent mal les manifestations, mais ils ne comprennent apparemment pas que La purge n’est pas, et n’a jamais été, une série sur « un crime légal », mais sur un gouvernement qui utilise la race pour diviser et opprimer en faveur d’une élite suprémaciste blanche.

Ce n’est pas surprenant, car cela continue une autre compréhension facile d’une grande partie de la culture pop à la fois par les membres de droite, les élites de gauche et même Trump. En effet, le slogan de la campagne 2020 de Trump, « Keep America Great », était aussi le slogan de La purge: année électorale. Dans les films, les nouveaux pères fondateurs ont envahi l’Amérique et invitent tous les Américains à participer à une « purge » annuelle où tout crime est légal pendant 12 heures.

La surface prend les purges annuelles en tant qu’institution si elles sont telles qu’elles sont annoncées: une période annuelle d’anarchie où les gens « purgent » leurs impulsions négatives afin que la société puisse être plus licite le reste du temps. Mais au fur et à mesure que les films progressent, nous constatons qu’il ne s’agissait jamais de purger la criminalité ou de célébrer la violence car c’était une expérience sociale pour permettre aux forts (généralement des blancs bien armés et des suprémacistes très spécifiquement blancs) de chasser ceux qu’ils ont toujours sentis être subhumain, en particulier les Noirs.

Ironiquement, La purge les films n’ont pas commencé par un message politique ou idéologique clair. Au lieu, La purge (2013) était principalement un thriller d’horreur invasion de domicile avec une fouille subtile à l’augmentation des inégalités dans la société. Ethan Hawke joue un riche architecte qui conçoit et vend des systèmes de sécurité aux riches pour leur permettre d’échapper au chaos annuel. Mais quand un pauvre vétéran afro-américain (Edwin Hodge) demande un abri, des purgeurs blancs demandent à entrer dans la maison pour assassiner leur carrière. Les nuances politiques sont là, mais elles ne sont pas au premier plan.

Dans La purge: l’anarchie (2014) et La purge: année électorale (2016), l’histoire continue, mais cette fois dans les rues de Los Angeles et de Washington, DC. L’inconnu sans nom du premier film se révèle être Dante Bishop, travaillant avec Carmelo Johns (Michael K. Williams) comme résistance souterraine. Dans ce film, la purge annuelle se révèle être davantage liée au meurtre des pauvres, de sorte que le gouvernement dépense moins d’argent pour les services sociaux pour les pauvres. Il y a aussi des gangs suprémacistes blancs violents qui utilisent la nuit pour leurs propres appareils, et des enchères par les riches pour pouvoir chasser les gens dans des environnements confinés.

C’est ironique que Année électorale peut être la moins politique de la série, alors même qu’il est sorti en 2016 et mettait en vedette une candidate à la présidentielle (Elizabeth Mitchell) fonctionnant sur une plate-forme anti-purge. Bien sûr, les nouveaux pères fondateurs ne peuvent rien avoir de tel, alors ils l’ont préparée à être assassinée par les néonazis pendant la purge annuelle. Elle est protégée par, entre autres, une famille multiraciale protégeant leur charcuterie, ainsi que Dante Bishop et son mouvement de résistance. Encore une fois, la purge se révèle être principalement une méthode d’oppression et de meurtre des Noirs, des Latinx et d’autres communautés de couleur pour économiser de l’argent au gouvernement sur les dépenses pour les pauvres. Mais encore plus intéressant, il explore la façon dont les médias couvrent les purges annuelles et comment les militants diffusent leurs propres messages sur ce qu’est vraiment la purge.

Cela devient encore plus explicite dans La première purge, où l’on voit les origines du mouvement. À Staten Island, les nouveaux pères fondateurs proposent la première nuit «tout crime est légal» et incitent les résidents à rester avec une incitation de 5 000 $, en échange du port de lentilles de contact «purge» et de puces de suivi qui permettent au gouvernement et aux médias de surveiller ce est passe. Leur expérience échoue, lorsque la plupart des résidents participent à des purges alcoolisées et améliorées au lieu du chaos. Il y a quelques pillages et dégâts matériels limités, et initialement un seul meurtre, donc les nouveaux pères fondateurs envoient des gangs suprémacistes blancs et des policiers militaires pour chasser la communauté principalement noire du Park Hill Housing Project pour s’assurer que leur expérience « fonctionne ».

La purge la vraie dystopie des films n’est pas que le crime est légal et que les gens se révoltent et pillent, c’est que Black Lives Ne le fais pas La matière, au point où le gouvernement purge leur ainsi que d’autres communautés de couleur pauvres, et la protection des blancs de la classe supérieure. Et comme toute fiction dystopique, la question est de savoir ce que nous pouvons apprendre et que devons-nous changer pour éviter que cela se produise?

La triste vérité est que nous n’avons pas besoin d’une purge annuelle pour permettre aux suprémacistes blancs et à la police de tuer délibérément des Noirs. Et donc si les scènes de l’actualité semblent provenir de La purge les films, c’est parce que les suprémacistes blancs et les forces de police militarisées profitent de cette opportunité pour cibler les personnes qu’ils considèrent comme sous-humaines.

Et donc quand vous voyez la mauvaise foi prend des provocateurs de droite connus mettant l’audio de La purge sur les manifestations à Minneapolis, ou entendre des comparaisons sur Fox News comparant les manifestants pour la justice sociale avec la franchise d’horreur, sachez que non seulement vous êtes manipulé par des gens avec un agenda pour attiser plus de violence et de haine mais aussi qu’ils ne comprennent pas La purge films du tout.

