Vous êtes-vous déjà demandé quel kilométrage une Lamborghini Urus rend?

Un propriétaire de la Lamborghini Urus révèle que le super SUV retourne un kilométrage de seulement 2,4 kmpl et un pire 1,3-1,8 kmpl en mode piste. Le premier service du SUV a coûté un énorme Rs 2,85 lakh.

Beaucoup de personnes se sont exclamées du blasphème lorsque Lamborghini est sorti avec l’Urus. Mais nous comprenons le but d’un Urus dans la gamme de Lamborghini. Il était simplement destiné à améliorer les affaires de l’entreprise en s’adressant à un public plus large. Il existe de nombreuses personnes riches à travers le monde qui pourront se permettre une Lamborghini traditionnelle mais n’en achèteront pas, tout simplement parce qu’il n’est pas pratique de la posséder. Prenez l’Inde par exemple. Les gens n’ont toujours pas accès à une piste et nos routes sont loin de ce que ces voitures demandent.

La Lamborghini Urus a un kilométrage de seulement 2,4 kmpl

Cependant, lorsque Lamborghini a fait ses débuts avec l’Urus en Inde, la société avait vendu près de 50 unités en seulement un an depuis son lancement. C’est parce que c’était la première Lamborghini pratique, une qui pouvait également être conduite sur les routes indiennes sans souci. Et il ne fait aucun doute que l’Urus est un excellent VUS pour ce qu’il est censé être. Les journalistes ont acclamé le SUV partout dans le monde et la meilleure partie est que c’est toujours une Lamborghini dans l’âme. Ce puissant moteur V8 sous le capot vous repoussera sur votre siège chaque fois que vous actionnerez les gaz.

D’accord, nous comprenons que la Lamborghini Urus est une voiture pratique pour conduire sur les routes de l’Inde. Mais est-ce pratique de vivre au quotidien? Vous êtes-vous déjà demandé quel kilométrage la Lamborghini Urus rend. Ou quel pourrait être le coût moyen d’un service? Ces questions ne sont pas exactement ce que vous penserez à l’achat d’une telle voiture, mais cela vaut la peine d’y penser. Voici une vidéo qui a été mise en ligne par la chaîne Youtube Catch a Mile. Le Youtuber possède lui-même une Audi R8, mais voici qu’il fait le tour de la Lamborghini Urus de son ami.

La vidéo commence par une visite de la voiture entière à l’intérieur et à l’extérieur et son joli somptueusement nommé. Le propriétaire emmène ensuite l’Urus en balade. On le voit accélérer Urus sur un tronçon de route vide où le SUV atteint en un rien de temps des vitesses de 120 km / h. Il révèle ensuite l’économie de carburant moyenne du SUV qui n’est que de 2,4 kmpl. C’est ridicule, mais c’est un super SUV, le plus rapide du monde. Le kilométrage chute encore à 1,3-1,8 kmpl en mode Corsa, qui est le mode piste pour le SUV. L’Urus a une capacité de réservoir de carburant de 85L. Avec une telle économie de carburant moyenne de 2,4 kmpl, l’autonomie maximale que vous pourrez sortir de la voiture sera de 200 km. C’est moins que la plupart des voitures électriques que nous avons en Inde.

Le propriétaire révèle également le premier coût de service du SUV qui s’élevait à Rs 2,85 lakh. Et cela inclut simplement les itinéraires de service les plus élémentaires comme le changement d’huile. Un service régulier pourrait alors facilement s’élever à environ 5 roupies lakh. Bien sûr, le SUV coûte environ Rs 5 crore, mais même alors, un coût de service de Rs 5 lakh est sacrément cher. Ainsi, même si l’Urus peut être un SUV pratique à conduire, ce n’est toujours pas le plus pratique à posséder et à utiliser comme véhicule de tous les jours. Mais les chiffres sont toujours assez impressionnants – un moteur V8 biturbo de 4,0 litres développant 641 ch et 850 Nm de couple maximal pour un temps de 0 à 100 km / h de 3,6 secondes et une vitesse de pointe de 305 km / h.