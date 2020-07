Vous aimez regarder des séries télévisées classiques? Votre nouvelle application de streaming préférée est arrivée

La dernière application du concours de streaming vidéo est maintenant disponible pour iOS et Utilisateurs Android. Peacock est le participant de NBCUniversal dans un domaine très encombré, tous avec des dessins sur votre portefeuille. Peacock offre un niveau de service gratuit avec un contenu et des publicités limités. Peacock Premium, avec tout le contenu du streamer disponible avec des publicités, est gratuit pendant une semaine, puis 4,99 $ par mois. Peacock Premium Plus vous offre tout ce que ce dernier niveau offre, mais à 7,99 $ par mois, il est sans publicité.

Peacock Premium est gratuit pour les abonnés Xfinity et Cox



Peacock Premium et Peacock Premium Plus offrent certaines de ces superbes émissions de télévision sur lesquelles vous adorez inclure Seasons13-20 de l’original La loi et l’ordre ; vous voyez très rarement ces épisodes de la série que quelqu’un a récemment appelé la version télévisée de la nourriture réconfortante. Et si vous êtes abonné Xfinity X1 ou Cox, vous obtenez un abonnement gratuit à Peacock Premium. Après avoir installé l’application, accédez à la page d’accueil et faites défiler vers le bas. En petits caractères, vous trouverez un lien que les abonnés Xfinity et Cox doivent exploiter pour lier leurs comptes à Peacock. Même des émissions qui n’étaient pas sur NBC mais qui ont été produites par eux, comme les huit saisons de Maison MD sont sur l’application. D’autres classiques de la télévision tels que Deux hommes et demi , Le roi des reines et Tout le monde aime Raymond sont également dans la programmation.

Vous pouvez maintenant installer l'application Peacock pour les appareils iOS et Android

Mais la pièce maîtresse de Peacock est Le bureau. NBCUniversal aurait payé 500 millions de dollars pour les droits exclusifs de streaming pendant cinq ans. D’autres comédies classiques de NBC comme des faux documents Parcs et loisirs sont également disponibles pour les observateurs de frénésie avec le hautement recommandé Frasier. Des épisodes d’émissions de première diffusion sur NBC tels que C’est nous, Hypermarché, et Loi et ordre: SVU sera disponible sur l’application le lendemain de leur diffusion (avec la pandémie menaçant toujours les états, qui sait quand ce sera). NBC montre que les anciens abonnés de Peacock seront redémarrés. Punky Brewster et Sauvé par le gong. Les films diffusés par l’application incluent des favoris comme parc jurassique, Faire la bonne chose, E.T., Rencontrer les parents, La momie, Vertige, et Shrek.

Les accros à l’information ont beaucoup à diffuser, y compris NBC Nightly News, Rencontrer la presse et Dateline NBC. Programmation tard le soir, y compris Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon et Tard dans la nuit avec Seth Myers peut également être consulté. Il existe également quatre programmes originaux: Psych 2, Brave New World, The Capture, et Intelligence.

Disney + a été le plus réussi des nouveaux streamers, un groupe qui comprend Apple TV + et HBO Max. Au sommet de la chaîne alimentaire se trouve Netflix qui reste le leader mondial. Pourtant, c’est Disney + qui a fait le plus de bruit récemment quand il a commencé à diffuser une version filmée de la comédie musicale Hamilton . Initialement prévu pour faire ses débuts dans les salles l’année prochaine, Hamilton s’est retrouvé sur Disney + après que le géant du divertissement a payé 75 millions de dollars pour les droits. Nous avons entendu qu’une grande partie de l’argent utilisé dans la transaction provenait du coffre de Scrooge McDuck. Et en mars, lorsque le coronavirus gardait les enfants à la maison pour la première fois, Disney + a commencé à diffuser Frozen 2 mois plus tôt que prévu. Ce film d’animation était la suite de l’immense succès Congelé .

Avec le revenu disponible en baisse aux États-Unis en raison de l’économie ravagée par les virus, les consommateurs pourraient avoir des décisions difficiles à prendre afin d’économiser de l’argent. Netflix et Disney pourraient être les favoris, car les deux ont une large sélection de contenu pour tous les groupes d’âge. Mais si vous regardez de façon excessive certaines des meilleures émissions jamais diffusées à la télévision, vous pourriez peut-être vous en sortir avec Peacock.

N’oubliez pas que les abonnés illimités de Verizon bénéficient d’une année gratuite de Disney +, et que les abonnés au service Unlimited Elite d’AT & T reçoivent HBO Max gratuitement. Avec les abonnés Xfinity qui reçoivent Peacock gratuitement, il n’y a aucune raison pour que vous ne profitiez pas de ces offres alors que l’économie reste aussi malade qu’elle l’est. Vous pourrez vous débarrasser de vos problèmes sans avoir à payer pour la distraction.