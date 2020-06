Votre guide pratique pour étudier la gestion de projet en Australie

J’ai eu la chance de recevoir une bonne formation en gestion de projet dans le cadre de ma carrière professionnelle en Australie et en Angleterre. Voici mes recommandations pour les aspirants agents et coordonnateurs de projet, les agents de programme et les gestionnaires de projet.

Quiconque travaille en tant que professionnel des technologies de l’information devra connaître les principes fondamentaux de la gestion de projet. Voici quelques options d’étude suggérées pour faire avancer votre carrière.

Le premier point de départ pourrait être un certificat IV en gestion de projet de votre TAFE local, tel que TAFE Queensland. Recherchez un fournisseur de formation enregistré en Australie. Si vous découvrez que vous aimez la gestion de projet, vous aimerez peut-être mettre à niveau votre certificat vers un diplôme. Vous pouvez également envisager un baccalauréat ou une maîtrise en gestion de projet dans une université australienne enregistrée, en fonction de vos facteurs de style de vie personnels.

De plus, vous devrez apprendre le logiciel. Le meilleur endroit pour commencer est avec Microsoft Project. Ce programme vous permet de créer des diagrammes de Gantt, d’affecter des ressources, de suivre vos jalons, de produire des rapports personnalisés et plus encore.

Il existe deux principaux cadres de gestion de projet, et ceux-ci dépendront de l’endroit où vous étudiez et de vos objectifs de carrière. Les deux ont une certification professionnelle, des cours de formation officiels et des manuels. PMBOK est originaire d’Amérique, tandis que PRINCE 2 est originaire d’Angleterre. Les deux sont acceptés et utilisés en Australie.

Il y a des avantages et des inconvénients à chaque méthodologie de gestion de projet. En technologie de l’information, PRINCE 2 est préféré en raison de la nature complexe, multidisciplinaire et continue du développement de systèmes et des projets TIC.

Il existe toujours différentes voies pour étudier la gestion de projet et vous pouvez vous spécialiser dans la gestion des risques, la communication du changement, la gestion de programme, la gestion des services informatiques, la gestion de portefeuille, la qualité, les tests, l’analyse commerciale et la gestion de la valeur.

Je ne recommande pas d’étudier la gestion de projet via une application ou un cours court douteux. Vous devrez très probablement poser des questions spécifiques à mesure que vous apprendrez la terminologie et les concepts. Votre compréhension sera améliorée grâce à l’apprentissage en face à face et à des exemples pratiques.

Les bons chefs de projet sont difficiles à trouver, car ils renforcent leur formation avec des années d’expérience pratique dans leur secteur d’activité.

PRINCE 2 Australie

PRINCE2 est une méthode basée sur les processus pour une gestion de projet efficace, et vous donnera les compétences fondamentales dont vous avez besoin pour devenir un chef de projet réussi. Il signifie PRojects IN Controlled Environments et est utilisé et reconnu dans le monde entier. PRINCE2 est entièrement évolutif et la mise à jour la plus récente du framework permet de l’adapter plus facilement à chaque projet que vous entreprenez.

https://www.prince2.com/aus

Institut de gestion de projet

Le Project Management Institute (PMI) est la principale association à but non lucratif au monde pour les professions de gestion de projets, de programmes et de portefeuilles. https://www.pmi.org/